В Белом доме при участии президента США Джо Байдена зажгли праздничный девятисвечник ханукию в честь еврейского праздника Хануки, который в 2021 году приходится на 28 ноября - 6 декабря.

Видео церемонии опубликовал Ютуб-канал Белого дома.

Ханукию зажег муж вице-президента Камалы Харрис Даг Эмхофф - иудей по вероисповеданию. Ему помогали лидер демократов в Сенате Чак Шумер и другие представители еврейской общины.

По случаю действа Байден произнес довольно пространную речь.

Он начал ее с благодарностей Дагу и Камале, отметив, что зажигать ханукию - это традиция Белого дома, но впервые в истории она стала семейной.

Затем он поприветствовал гостей праздника, в том числе и присутствовавших виртуально. После этого Байден принялся превозносить Америку.

"Раввин Аарон Глатт назвал Америку великой нацией доброты. И это то, чем мы всегда должны быть: великим добрым народом. Это не преувеличение, это факт. Вы знаете, мы самая уникальная нация в мире. Мы единственная нация, которая не основана на этнической, религиозной или расовой принадлежности. Нас объединяет идея. Мы считаем самоочевидной истину, что все мужчины и женщины созданы равными… Это идея", - сказал глава Белого дома.

В конце выступления он напомнил о необходимости бороться с антисемитизмом.

"Мы только что видели такой ужасный антисемитский инцидент - листовки, оставленные в домах людей в Лос-Анджелесе. Мы должны противостоять возрождению этой волны антисемитизма и других форм нетерпимости и ненависти здесь, дома и во всем мире", - резюмировал Байден.

Хануку празднуют и в Украине. Причем у нас она сопровождается более грубыми проявлениями антисемитизма, чем в США. Так, в центре Днепра разгромили ханукальный светильник, установленный в честь праздника.

В Киеве тоже пытались разрушить установленную на Крещатике ханукию.