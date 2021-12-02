С 1 января 2022 года компания "Новая почта" изменит тарифы. Стоимость будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты" в четверг, 2 декабря.

Компания вводит следующие тарифные зоны:

По городу и его пригороду.

Между городами Украины.

Из/в поселок городского типа или село.

При доставке в пределах города и его пригорода вводится три тарифа по весу посылок: маленькая - до 2 кг, средняя - до 10 кг и большая - до 30 кг.

Стоимость посылок популярных габаритов изменится. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен. Посылки весом до 30 кг стоят 100 гривен, а будут стоить 80 гривен. Причем, в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен.

По данным пресс-службы, компанией вводится новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Цена будет фиксированной на весь год, а в ее стоимость уже включен картонный конверт.

Кроме того, с 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет насчитываться +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация посылки идет уже как груза.

Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному.

В пресс-службе добавили, что "Новая почта" продлила акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 гривен, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года.

С 1 апреля 2022 года стоимость доставки в почтомат будет 45 гривен.

Также меняется тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что "Новая Почта" осуществила тестовую доставку посылки из Киева во Львов с помощью беспилотного летательного аппарата. Такой маршрут БПЛА совершил впервые.

Также мы писали, что "Новая почта" обнародовала тарифы на авиадоставку между западом и востоком Украины.