Мужчина, одетый в костюм ниндзя, ранил катаной двух женщин-полицейских, которые пытались задержать его за угон автомобиля после непродолжительного преследования во французском городе Шербур-ан-Котантен.

Об этом сообщает радиостанция "France Bleu" со ссылкой на полицию в четверг, 2 декабря.

По данным полиции, неизвестный вышел из угнанной машины и успел нанести женщинам несколько повреждений, прежде чем третий полицейский несколько раз выстрелил в него. В результате нападавший получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

Пострадавшие полицейские также были отправлены в местное лечебное учреждение, они отделались легкими травмами. Район происшествия оцеплен спецслужбами.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году в канадском Квебеке вооруженный японским мечом мужчина набросился на людей, в результате чего двое были убиты. Еще, по меньшей мере, пятеро жертв получили ранения разной степени тяжести. Человек с катаной и в белой одежде был арестован после того, как полиция смогла настичь его на улицах города.

Также мы писали, что в Черновицкой области житель села Неполокивцы открыл стрельбу и ранил местных жителей. Полицейские изъяли у мужчины пистолет, а еще меч, похожий на японскую катану, которые нарушитель носил при себе.