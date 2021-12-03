Население Украины сократится почти вдвое - до 22 миллионов к концу XXI века. Такой прогноз дают ученые Национальной академии наук, и они пока не видят возможностей для остановки этого процесса.

Об этом сообщается на сайте НАН.

"Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей", - сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, такой процесс присущ большинству стран Европы, и там решают проблему демографии за счет мигрантов.

"Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", - говорится в сообщении.

По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.

Ранее "Страна" писала о том, что темпы демографического кризиса в Украине продолжают увеличиваться.

Также мы сообщали, что в районе 2050 года Украина достигнет точки демографической катастрофы.