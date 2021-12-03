Шевченковский районный суд города Киева отказал киевскому юристу Елене Льошенко в ее исковых требованиях к телеведущей канала UkrLive Диане Панченко.

Об этом говорится в ответе суда на запрос журналистов "Страны".

Отметим, что иск Льошенко касался поста Панченко за 20 июля 2021 года в Facebook о том, что Льошенко была остановлена за рулем в состоянии алкогольного опьянения и была оштрафована. После публикации этого поста Льошенко объявила, что идет в суд.

Но в итоге суд 1 декабря вынес решение в пользу Дианы Панченко.

Журналистка уже опубликовала решение суда на своей странице в соцсети.

Правда, на сайте судебного реестра Украины вчера появилась запись, что суд удовлетворил иск Льошенко.

Однако, как сообщается в ответе суда на запрос "Страны", эта запись была сделана по ошибке.

Ошибка уже исправлена и в настоящий момент в реестре значится, что суд отказал Льошенко в удовлетворении иска.

Льошенко уже заявила, что будет подавать апелляцию.

Ниже публикуем решение суда:

Напомним, летом Диана Панченко стала ведущей международного фестиваля искусств "Славянский базар" в белорусском Витебске. После участие в фестивале на телеведущую обрушилась лавина хейта от украинских националистов.