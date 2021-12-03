Суд встал на сторону Дианы Панченко. Фото: facebook.com/Диана Панченко

Шевченковский районный суд города Киева отказал киевскому юристу Елене Льошенко в ее исковых требованиях к телеведущей канала UkrLive Диане Панченко. 

Об этом говорится в ответе суда на запрос журналистов "Страны".

Отметим, что иск Льошенко касался поста Панченко за 20 июля 2021 года в Facebook о том, что Льошенко была остановлена за рулем в состоянии алкогольного опьянения и была оштрафована. После публикации этого поста Льошенко объявила, что идет в суд.

Но в итоге суд 1 декабря вынес решение в пользу Дианы Панченко.

Журналистка уже опубликовала решение суда на своей странице в соцсети.

Правда, на сайте судебного реестра Украины вчера появилась запись, что суд удовлетворил иск Льошенко.

Однако, как сообщается в ответе суда на запрос "Страны", эта запись была сделана по ошибке. 

Ошибка уже исправлена и в настоящий момент в реестре значится, что суд отказал Льошенко в удовлетворении иска.

Льошенко уже заявила, что будет подавать апелляцию.

Ниже публикуем решение суда:

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Решение суда относительно иска Льошенко

Напомним, летом Диана Панченко стала ведущей международного фестиваля искусств  "Славянский базар" в белорусском Витебске. После участие в фестивале на телеведущую обрушилась лавина хейта от украинских националистов

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