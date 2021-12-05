Мэр Киева Владимир Кличко рассказал о том, как столичные коммунальщики будут бороться с гололедом.

Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

Говоря о подготовке к зиме, Кличко допустил новую сезонную оговорку.

"Всегда, когда снег, у нас Киев - сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем", - сказал Виталий Кличко.

Вероятно, Кличко имел в виду, что на дорогах коммунальные службы будут рассыпать песок или соль. Но своей оговорки не заметил и продолжил далее говорить о подготовке к зиме.

Столичный голова предложил киевлянам чаще пользоваться общественным транспортом и пообещал, что в этом случае жители будут меньше времени проводить в пробках и сэкономят время. Он также напомнил о необходимости поменять летние шины на зимние.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после повышения стоимости проезда, которое ожидается после окончания отопительного сезона, цена поездки будет разной для жителей столицы, Киевской области и приезжих.

Также мы писали, что в будущем году в Киеве не откроют новых школ, детсадов, больниц, станций метро.