Музыкальный сервис Apple Music подвел итоги 2021 года в мире и в Украине. Сервис назвал как самых популярных исполнителей мира, так и хиты, которые чаще всего слушали в украинских регионах.

Об этом сообщает сервис Apple Music.

Согласно обновленному списку Apple Music, в сотне самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только пятерых украинских исполнителей.

В списке четыре песни из этих пяти звучат на русском языке. И лишь одна исполнялась на украинском. Это песня WELLBOY – "Гуси".

В список Apple Music вошли такие песни украинских исполнителей:

DOROFEEVA – "gorit". Артем Пивоваров – "Дежавю" (русская версия). WELLBOY – "Гуси". Тина Кароль – "Скандал". LOBODA – "moLoko".

Что касается остальных 96 песен в списке Apple Music 2021, там чаще всего фигурируют российские Моргенштерн, Скриптонит, Slava Marlow, Джиган и другие.

Из иностранных исполнителей украинцы чаще всего также слушали итальянскую группу Måneskin, канадского певца The Weeknd и рэпера Lil Nas X.

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Единственная песня на украинском языке в списке Apple Music. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что компания Google опубликовала ежегодные данные о самых популярных видео, которые украинцы смотрели в YouTube в 2021 году.

Судя по рейтингу, украинцы уже который год не меняют своих вкусов и в основном слушают отечественную и российскую музыку: 6 клипов из десяти принадлежат украинским исполнителям. Впрочем, даже из них - всего одна работа на украинском языке.

Также мы писали, что tженедельный американский журнал Billboard назвал самую популярную песню всех времен - это композиция "Blinding Lights" канадского исполнителя The Weeknd. Она сместила с первого места чарта "100 лучших песен всех времен" творение "The Twist" американского певца Чабби Чекера.