Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотически настроенных граждан".

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на официальное заявление Следственного комитета России.

"В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", - рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что инициаторы обращения нашли в текстах песен музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что российский популярный рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил микстейп, который длительное время ждали его фанаты, под названием "Смутное время". В него вошли 36 треков, среди которых - нескольких новых песен, а также ранее выпущенные треки.

Также мы писали, что российский рэпер Оксимирон выпустил альбом под названием "Красота и уродство". Работа вышла спустя всего 18 дней после появления студийного микстейпа "Смутное время". В отличие от предыдущего релиза, на пластинке записаны только свежие треки - всего в количестве 22. Автором обложки диска выступил музыкант Борис Гребенщиков.