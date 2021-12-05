Стало известно о ссоре бывшего главы Советского Союза Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина, которая произошла после подписания Беловежских соглашений.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в воскресенье, 5 декабря, со ссылкой на рассказ бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза".

Нурсултан Назарбаев вспомнил, что получил приглашение Ельцина посетить Беловежскую пущу и подписать договор о распаде Советского Союза, но отклонил его. Вместо этого, на следующий день он прибыл в Москву, где попытался встретиться с Горбачевым.

"Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" - "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". - "Я не собираюсь вам отвечать", - рассказал Назарбаев.

После этого, по словам экс-лидера Казахстана, Горбачев напомнил Ельцину, что пока еще остается главой Советского Союза. Ельцин с этим согласился, но потом заявил, что именно он будет вскоре сидеть в кресле Горбачева.

"Потом началась перепалка, ругань на высоких тонах", - добавил Назарбаев.

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