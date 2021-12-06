Во Львове на 102-м году жизни скончалась Ольга Илькив, которая была связной главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета

"Легендарная женщина, посвятившая свою длинную, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Ольга Илькив родилась в 1920 году в Стрые. В декабре 1941-го вступила в ОУН. С 1945 года она находилась в подполье, работала в женской сети ОУН. В марте 1950-го Илькив была арестована сотрудниками МГБ СССР. Ее приговорили к 25 годам лишения свободы, двоих детей определили в интернат. Освободили связную в 1964 году. После выхода из мест заключения женщина работала дворником и санитаркой, а затем в историческом музее, а также в музее народной архитектуры и быта во Львове.

В 2008 году Ольгу Илькив наградили Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени.

"За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Илькив квартиру во Львове", - говорится в сообщении горсовета.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове провели спиритический сеанс - вызывали дух Романа Шухевича.

Также мы сообщали, что в Канаде на памятнике Шухевичу написали "настоящий нацист".