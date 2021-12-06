В Украине усиливают эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (ОВП) у детей. Таким образом власти хотят выявлять случаи полиомиелита.

Как пишет сайт Минздрава, об этом говорится в постановлении от 19 ноября главного санитарного врача №20 "О мерах по предупреждению заболеваний полиомиелитом в Украине".

Острый вялый паралич - сложный клинический синдром с нарушением активных движений в одной или нескольких конечностях, снижением мышечного тонуса и изменением рефлексов.

В соответствии с постановлением структурные подразделения по здравоохранению Киевской городской и областных государственных администраций, а также учреждения здравоохранения должны проанализировать выявленные за последние полгода случаи ОВП у детей до 15 лет, госпитализированных в отделение инфекционного и /или неврологического профиля. Речь идет о тех регионах, где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Каждого человека с ОВП нужно лабораторно обследовать для подтверждения или опровержения диагноза "полиомиелит". При подтверждении ОВП необходимо отбирать пробы биоматериала у тех, кто контактировал с больным дома, в больнице и разных коллективах.

С родителями, которые отказываются от прививок против полиомиелита для своих детей, должна быть проведена информационная работа о высоком риске инфицирования и распространения полиомиелита среди невакцинированных.

А руководители центров контроля и профилактики болезней, Житомирского областного лабораторного центра Минздрава и Центра общественного здоровья должны увеличить места отбора образцов из окружающей среды (сточные воды отделений инфекционного, неврологического профиля) на территориях всех областей.

Кроме того, следует провести детальный анализ данных о профилактических прививках против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

В последнее время в Украине участились случаи заболевания полиомиелитом. Так, в октябре в Ровенской области нашли полиомиелит у семерых детей из семьи антипрививочников. Одну из девочек из этой семьи парализовало.

А в ноябре в Закарпатской области медики подтвердили паралич у ребенка, который не был привит от полиомиелита.