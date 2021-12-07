Представители народности рохинджа требуют у Facebook компенсацию почти в 200 миллиардов американских долларов за разжигание ненависти во время геноцида в Мьянме.

Об этом сообщила британская The Guardian.

Сумма иска, поданного в суд Северного округа штата Калифорния (город Сан-Франциско), составляет £150 миллиардов (без малого 200 миллиардов американских долларов по текущему курсу - Ред.). Во владеющей Facebook компании Meta пока что не комментировали иск.

Обвинение утверждает, что алгоритмы Facebook усилили ненавистнические высказывания против рохинджа, которые исповедуют ислам в Мьянме, где подавляющее большинство граждан приверженцы буддизма.

Сеть не удаляла сообщения, подстрекающие к насилию в отношении народности, и не закрыла учетные записи, группы и страницы, которые поощряли этническое насилие в Мьянме.

Facebook обвиняют в том, что соцсеть способствовала гонениям на рохинджа в Мьянме, так как сообщения, разжигавшие ненависть к представителям мусульманского меньшинства, не удалялись, а, наоборот, показывались пользователям в приоритетном порядке из-за их популярности. В исковом заявлении утверждается, что особенности работы алгоритмов Facebook привели к усилению негативного отношения к рохинджа в Мьянме.

Представители истцов заявляют, что Facebook не нанимала местных модераторов, которые разбирались бы в ситуации, и не удаляла группы и страницы пользователей, где звучали призывы к расправе над рохинджа.

"Несмотря на то, что в Facebook признали свою ответственность, не было выплачено совершенно никаких компенсаций, и ни одному выжившему (после массового бегства рохинджа из Мьянмы - Ред.) не была оказана поддержка или возмещен понесенный ущерб", - говорится в приводимом изданием заявлении юридической фирмы "Маккью и партнеры", которая представляет интересы истцов.

Ранее "Страна" сообщала, что "Врачи без границ" подсчитали сколько тысяч рохинджа убиты в Мьянме.