Отдых мамы с двумя детьми в веревочном парке столицы закончился неприятным инцидентом - 8-летний ребенок застрял на большой высоте и женщина вызвала патрульных, которые спасли мальчика.

Об этом сообщает Facebook патрульной полиции Киева.

Днем 5 декабря ​​за помощью к полиции обратилась мать. Женщина объяснила, что отдыхала с детьми в веревочном парке. Все было хорошо, пока ее 8-летний сын не застрял на высоте в сетке из веревок.

Патрульные Илья Куракса и Евгений Мартыненко немедленно прибыли и увидели, как на высоте пяти метров застрял мальчик. Ребенка пытались снять работники парка, но у них ничего не вышло.

Мальчик выглядел обессиленным, но держался мужественно. Полицейские успокоили мать и маленькую сестренку, очень волновавшуюся за брата, и начали немедленно действовать.

Илья и Евгений поднялись по канатной лестнице к сдерживающей сетке, где застрял мальчик, распутали его и сняли. После чего передали матери. Ребенок не травмировался и сообщил, что чувствует себя хорошо.

Ранее "Страна" сообщала, что на Житомирщине 16-летний инструктор разбился насмерть в веревочном парке, а также о том, что местные жители не дали открыть на Русановке веревочный парк.