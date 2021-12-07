Руководство Криворожского железорудного комбината продолжает судебное преследование работников, которые осенью прошлого года устроили забастовку с требованием улучшить условия труда и повысить зарплаты.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и правозащитник Владимир Чемерис в Facebook.

Он напоминает, что 3 сентября 2020 года горняки шахты Октябрьской, входящей в структуру Криворожского железорудного комбината отказались после смены подниматься на поверхность и начали акцию протеста с требованием улучшить условия труда и повысить зарплаты.

К акции протеста присоединились работники других шахт КЖРК. В Кривом Роге, по всей Украине, и в мире (особенно в Аргентине) началась акция солидарности с криворожскими шахтами.

Из-за этого владельцам КЖРК пришлось пойти на уступки рабочим, но при этом они обратились в суд с требованием признать действия шахтеров некорректными, и в мае текущего года суд признал действия трудящихся незаконными.

Но Днепропетровский апелляционный суд принял сторону рабочих. Протест криворожских шахтеров был признан судом 14 сентября 2021 года законным.

"Но для владельцев и руководства КЖРК, как и для всего правящего класса в Украине, важно лишить украинских работников возможности бороться за свои права. Они подали кассационную жалобу в Верховный суд", - заявил Чемерис.

Напомним, забастовка шахтеров проходила осенью прошлого года. Они остались под землей с требованиями увеличить зарплаты и улучшить условия труда. После завершения забастовки предприятие подало в суд на рабочих.

Также сообщалось, что после забастовки на этой шахте произошел обвал породы, который травмировал горняка.