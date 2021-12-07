Шахтеров продолжают судебно преследовать. Фото: Flickr

Руководство Криворожского железорудного комбината продолжает судебное преследование работников, которые осенью прошлого года устроили забастовку с требованием улучшить условия труда и повысить зарплаты.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и правозащитник Владимир Чемерис в Facebook.

Он напоминает, что 3 сентября 2020 года горняки шахты Октябрьской, входящей в структуру Криворожского железорудного комбината отказались после смены подниматься на поверхность и начали акцию протеста с требованием улучшить условия труда и повысить зарплаты.

К акции протеста присоединились работники других шахт КЖРК. В Кривом Роге, по всей Украине, и в мире (особенно в Аргентине) началась акция солидарности с криворожскими шахтами.

Из-за этого владельцам КЖРК пришлось пойти на уступки рабочим, но при этом они обратились в суд с требованием признать действия шахтеров некорректными, и в мае текущего года суд признал действия трудящихся незаконными.

Но Днепропетровский апелляционный суд принял сторону рабочих. Протест криворожских шахтеров был признан судом 14 сентября 2021 года законным.

"Но для владельцев и руководства КЖРК, как и для всего правящего класса в Украине, важно лишить украинских работников возможности бороться за свои права. Они подали кассационную жалобу в Верховный суд", - заявил Чемерис.

Выехавших на протест работников преследуют. Скриншот из фейсбука Чемериса

Выехавших на протест работников преследуют. Скриншот из фейсбука Чемериса

Выехавших на протест работников преследуют. Скриншот из фейсбука Чемериса

Напомним, забастовка шахтеров проходила осенью прошлого года. Они остались под землей с требованиями увеличить зарплаты и улучшить условия труда. После завершения забастовки предприятие подало в суд на рабочих.

Также сообщалось, что после забастовки на этой шахте произошел обвал породы, который травмировал горняка.

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