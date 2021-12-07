Сегодня, 7 декабря, около 04:00 в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции произошел взрыв в местной трехэтажке. Спасатели заявляют, что на месте трагедии ощущается сильный запах газа.

Об это сообщает BFM TV.

Взрыв произошел в ночь с понедельника на вторник около 03:50 и привел к обрушению многоквартирного трехэтажного дома в портовом районе.

Расследование все еще продолжается, однако уже известно, что что причиной взрыва предположительно является утечка газа. Об этом сообщили прибывшие на место событий спасатели, которые почувствовали резкий запах.

Известно, что три человека по-прежнему находятся под завалами.

"Согласно данным префектуры на сегодняшнее утро, исследования все еще продолжаются. Говорят, что в 09:30 три человека все еще находятся под завалами. Всего известно о пяти пострадавших, двое из которых были извлечены из-под завалов. Девять человек были эвакуированы из соседних домов", - говорится в сообщении.

Префектура Вар в Twitter заявила о том, что "97 пожарных из Вар, Буш-дю-Рон и батальон морских пожарных из Марселя, медицинский директор службы экстренной помощи и две медицинские бригады, 11 сотрудников национальной полиции при поддержке сотрудников муниципальной полиции, а также 50 устройств находятся на месте".

Ранее мы сообщали, что в конце октября этого года в российском городе Балтийске в жилом доме взорвался газ, люди прыгали из окон, чтобы спастись.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что в субботу, 27 ноября, в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв газа. В результате разрушены два этажа дома.