В Москве вчера, 6 декабря, 24-летний молодой человек пришел на Красную площадь и попытался прибить гениталии к брусчатке.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "РИА Новости" в Telegram-канале.

По данным агентства, на парня составлен протокол о мелком хулиганстве. Его поместили в психиатрическую больницу.

Отметим, если бы молодому человеку удалось провернуть то, что он изначально задумал, он бы повторил акцию питерского художника Петра Павленского. В 2013 году художник прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке в качестве демонстрации "апатии российского общества". Кроме того, в 2012 году он зашил себе рот и вышел в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

Ранее мы писали, что в 2017 году художник Петр Павленский поджег здание центробанка в Париже.

Также сообщали, что российский художник-акционист Павленский обнародовал секс-видео, на котором, по его словам, запечатлен на тот момент первый номер в списке партии президента Франции Макрона Бенжамен Гриво, претендовавший на пост мэра Парижа. После этого Гриво снял свою кандидатуру с выборов.