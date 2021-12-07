Во вторник, 7 декабря, во Львовской области началась забастовка работников шахты "Червоноградская" - горняки отказались выходить на поверхность из-за долгов по заработной плате.

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"На шахте "Червоноградская" ДП Львовуголь, протестуя против задолженности по зарплате, отказались подниматься на поверхность шахты шахтеры первой смены", - сказано в сообщении.

По словам заместителя главы профсоюзной организации шахты "Червоноградская" Павла Голоты, шахтерам задолжали зарплату с сентября. его цитирует его "Народный корреспондент".

"У нас есть задолженность с сентября. Нам обещали выплатить деньги в пятницу, 3 декабря. В пятницу сказали, что нет документов. В понедельник, 6 декабря, сказали, что денег уже нет. "Центрэнерго" не рассчитывается за поставки уголь. А сегодня это единственная шахта ГП "Львовуголь", которая выполняет план", - сказал он.

В три часа дня остановить добычу обещают остальные шахтеры.

Напомним, прошлой зимой шахтеры трех областей Украины бастовали из-за долгов по зарплате.

Также "Страна" подробно разбиралась чем живут украинские шахтеры на 30-й год независимости.