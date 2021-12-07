Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден может предложить возглавляющей американское посольство в Словакии Бриджет Бринк должность американского посла в Украине.

Кто такая Бриджет Бринк. Справка "Страны".

Она родом из штата Мичиган. Бакалавр политологии колледжа Кеньон в Огайо и магистр международных отношений Лондонской школы экономики.

В Госдепартаменте Бринк начала работать с 1996 года. После этого два года служила политическом офицером консульства в Белграде - как раз накануне бомбардировок югославской столицы авиацией НАТО. Затем до 2002 года работала в американском представительстве на Кипре.

Еще одна веха работы Бриджет Бринк была связана с бывшим СССР - с 2005 по 2008 год она была секретарем посольства по политике и экономике в Тбилиси. Это был период активной подготовки грузинской армии к войне в Южной Осетии, которую осуществляли американские инструкторы.

Как раз в последний год работы Бринк в Тбилиси эта война и разразилась и закончилась разгромом грузинской армии от российской. В 2011 году она вернулась в Грузию и стала заместителем главы посольства (это было еще при президентстве Михаила Саакашвили).

В перерыве между грузинскими командировками Бриджет Бринк занималась в Госдепартаменте вопросами Армении, Грузии, Азербайджана, Турции, Греции и Кипра. То есть регионом Закавказья и Эгейского моря.

События 2014 года в Украине застали Бриджет Бринк в Узбекистане - она была там заместителем главы посольства. С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии.

Сейчас она работает послом США в Словакии. Бринк говорит на четырех языках - русском, сербском, грузинском и французском.

Напомним, должность посла США в Украине свободна еще с 2019 года. По данным американского журнала, задержка с назначением посла в Украине привела в замешательство и разозлила некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

Ранее мы рассказывали, что миссию США в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, который ранее был послом, и Кристина Квин, которая возглавляет миссию по сей день.

Также писали, что еще летом в Белом доме обещали назначит кандидатуру посла в Украине.