В канун новогодних праздников у кондитеров закончился шоколад.

На недопоставки сырья жалуются, в частности, в Германии. Крупнейший в мире производитель шоколадных фигурок RubezahlRiegelein столкнулся с дефицитом какао-бобов.

На предприятии заявили, что не хватает контейнеров для поставок какао в Европу. И это - прямое следствие глобального сбоя логистических цепочек на волне пандемии. На фоне перебоев с поставками цены уже выросли.

Российские кондитеры в конце ноября также предупредили о росте цен на 20%, причем, не только на шоколадные изделия, но и на другие сладости. В компаниях заявляют, что, помимо какао, заметно подорожало и другое сырье (мука, сахар и пр), а также картонная упаковка.

В Украине сладости тоже дорожают. Правда, наши кондитеры аргументируют рост цен не только проблемами с сырьем, но и энергокризисом.

Как отметили в "Укркондпроме", уже несколько месяцев производители покупают газ дороже 30 гривен за куб, что привело к росту цен на готовую продукцию на 15-20%. Но в новых ценниках учли и подорожание сырья, тем более, что, кроме какао, за последний год сильно подскочил в цене сахар.

Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в случае с какао проблема с логистикой - не единственная.

"Сказалось также снижение урожая и дефицит рабочей силы. Скорее всего, проблемы сохранятся и в следующем году", - сказал он,

Лидеры мировой кондитерки (компании Mars, Inc, Barry Callebaut) еще несколько лет назад заявили, что начинается самый долгий за всю историю период дефицита шоколада, и к 2030 году качественный шоколад может стать "редкостью и предметом роскоши".

"Уже сейчас хороший шоколад найти не так просто, в частности, на нашем рынке. Чтобы удержать цены, производители пускаются в разного рода эксперименты, к приме подмешивают к какао-бобам сою, цикорий, ароматизаторы. Получается некая коричневая субстанция, пахнущая шоколадом, но это не шоколад", - говорит Пендзин.

Разбирались, куда пропал шоколад, и что украинцам продадут вместо него.

Шоколадный кризис

Проблемы с шоколадов на мировом рынке начали усугубляться еще в 2018 году, когда спрос впервые превысил предложение на 70 тысяч тонн. Тогда же международные кондитерские концерны официально "открыли" эру шоколадного кризиса, которая, по их прогнозам, может длиться десятилетиями.

Причиной стало изменение климатических условий в Восточной Африке, где выращивают 70% мирового урожая какао-бобов. Климат в этом регионе стал более сухим, широкой распространение получили болезни растений. В итоге урожай сократился за несколько лет на 30-40%.

Между тем, спрос на какао-бобы, наоборот, стал расти, в частности, из-за популярности темного и горького шоколада.

Пандемия еще больше усложнила ситуацию.

Урожай какао-бобов был в этом году не самым худшим (хотя небольшое проседание по урожайности зафиксировано в Кот-дИвуаре). "Но появилась проблема с его сбором. Какао-бобы собираются вручную, силами сезонных рабочих. На волне пандемии произошел сбой в трудовой миграции по всему миру, это коснулось, в том числе, и Африки. Поэтому часть урожая просто не смогли собрать. Проблема накрыла многие сегменты агрорынка - от сбора ягод в Финляндии и Польше до какао-бобов в Африке", - говорит Олег Пендзин.

Но по какао-бобам возникли также сложности с логистикой. Фактически весь 2021 год в мире ощущался дефицит контейнеров для морских перевозок, а цены фрахта выросли в разы. Из-за длительных локдаунов и сбоя в цепочках поставок грузы выбились из графиков, и по-сути, восстановить логистику пока так и не удалось. Страдают не только кондитеры - на перебои с поставками жалуются автоконцерны, производители бытовой техники, швейники и др.

Все эти сложности отразились на ценах.

Фьючерсы на какао на биржах США впервые взлетели почти до 2,7 тысяч долларов в феврале этого года . А недавно- в октябре - был поставлен новый рекорд - 2740 долларов.

Правда, затем ценники пошли вниз.

Причем, что интересно, на появление нового штамма коронавируса "Омикрон" мировой рынок какао отреагировал даже более бурно, чем рынок нефти.

Котировки на какао рухнули с 2456 долларов до 2314 долларов за тонну, хотя затем снова восстановились и даже выросли до 2464 долларов.

"Резкие ценовые колебания на рынке какао продолжаются, и следующие за импульсом трейдеры почувствовали это на своей шкуре"», - сказал директор по стратегии на товарно-сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

По мнению Олега Пендзина, какао и дальше будет дорожать. "На подъеме все продовольственные рынки, и какао не исключение. В последнее время туда ринулось много инвесторов. В следующем году цены останутся на максимумах", - считает он.

"Больше сои и ароматизаторов"

Не удивительно, что кондитеры наперебой жалуются на нехватку шоколада. DW цитирует главу компании Rubezahl Клауса Черсовски, который говорит, что сегодня достать какао-бобы не так просто: урожай был хорошим, но контейнеров для перевозки какао в Европу нет. И, якобы, это стало одной из причин, почему компания затянула с подготовкой к рождественскому сезону (но были и другие, в частности, проблемы с сухим молоком и картоном).

Украинские кондитеры повысят ценники на свою продукцию на 15-20%.

Причин называют несколько. Одна из них - дорогой газ, - заявили в "Укркондпроме".

Если ранее доля газа в себестоимости кондитерской продукции составляла 4%, то сейчас - 10-15%.

Но подорожали и другие составляющие цены - упаковка на 15-20%, патока на 6%, сгущенное молоко на 3%, яичные и молочные продукты - на 10%. Также в ближайшее время ожидается рост цены на сахар на 40% "Все это вместе добавит к себестоимости кондитерки еще примерно 15-20%", - отметили в "Укркондпроме".

Как говорит Пендзин, производители могут попытаться нивелировать рост цен разного рода экспериментами с рецептурой.

"У нас всегда так происходит - дорожает сухое молоко и сливочное масло - в ход идут пальмовый жир и спрэды, растут цены на сахар - больше кладут химических подсластителей. Рост цен на какао обернется тем, что станут использовать больше сои, цикория, разного рода ароматизаторов. Понятно, что качество продукта это не улучшит. А вот за настоящий шоколад придется платить с каждым годом все дороже", - подытожил Пендзин.