Один из подозреваемых в зверском убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги был арестован во вторник в аэропорту Руасси недалеко от Парижа. Он собирался вылететь в Эр-Рияд.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французское радио RTL.

По данным RTL, арестованный был сотрудником Королевской гвардии Саудовской Аравии и как полагают следователи, причастен к убийству Хашогги.

2 октября 2018 года Джамаль Хашогги, критик властей США и Саудовской Аравии, отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документ, необходимый для заключения повторного брака. Его невесте Хатидже Дженгиз не позволили войти в помещение. Она ждала Хашогги до полуночи, однако он так и не вышел из консульства.

Как выяснилось позже, Хашогги жестоко пытали, убили, а его тело расчленили внутри консульства. Турецкая сторона заявила, что в операции по устранению Хашогги были задействованы 15 саудовских агентов.

В 2019 году Саудовская Аравия приговорила к смертной казни пятерых убийц Хашогги.

А в феврале 2021 года Центральное разведывательное управление США рассекретило доклад об убийстве журналиста. Американские спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман одобрил план этого преступления.

Вскоре после появления доклада госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии, ответственного за смерть журналиста Хашогги.