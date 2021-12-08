В Харькове в квартире, которая находится по улице Академика Павлова, нашли мертвым двухлетнего мальчика. По предварительной информации, малыша задушили. Его мать выпрыгнула в окно и выжила. Женщину забрали в медучреждение.

Об этом сообщает "Суспильне".

Информацию о трагедии подтвердил директор Департамента по делам детей Харьковского горсовета Александр Малько. Он сказал, что получил данные от медиков и более подробной информацией о семье пока не владеет.

По словам соседки, родители мальчика - образцовая пара. Она также добавила, что женщина родила поздно, а ребенок был желанным.

"Страна" выяснила подробности жуткого преступления в Харькове.

Как сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах, вызов на "102" поступил около 4:00. В полицию обратилась сама мать убитого ребенка. Сколько прошло времени между её попыткой самоубийства и звонком в полицию, на данный момент неизвестно.

"Позвонила сама та женщина, которая и выбросилась из окна. После приезда полицейских она сообщила им, что убила ребёнка и выпрыгнула с 4 этажа. Ей 36 лет, харьковчанка. Убитому мальчику 2 года. Предварительно мальчик умер от удушения", - сообщил наш источник.

Он уточнил, что ранее эта женщина не была судима и ранее жалоб на нее не поступало. Она воспитывала ребенка одна, была в декрете, жила со своим отцом.

Сейчас правоохранители изучает информацию о возможном неизлечимом заболевании, которое могло побудить женщину совершить такой поступок. О том, что женщина долгое время страдала от некоей неизлечимой болезни, уже заявила заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

Орудие убийства - вероятно, пояс от халата, который был найден на месте преступления.

За убийство сына харьковчанке грозит до 15 лет лишения свободы по статье 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Сейчас женщина находится в больнице в реанимации. Прокуроры ждут, пока врачи дадут согласие на допрос.

Между тем, Харьковская областная прокуратура опубликовала фото из квартиры на Академика Павлова, где произошла трагедия. Судя по снимкам, ребенка задушили прямо на диване.

Ранее мы писали, как под Харьковом мать полгода прятала в сарае тело мертворожденной дочери.

Также сообщали о жуткой истории, когда в Харькове женщина отрезала голову дочери. Суд горе-мать под стражу.