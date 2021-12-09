Идея о введении на энергетические предприятия временных администраций, которая озвучивалась в рамках СНБО еще летом, получила продолжение.

Министерство энергетики выставило на общественное обсуждение законопроект на эту тему.

Правда, летом заявляли, что временные администрации смогут заходить на любые объекты, если вдруг появится угроза энергетической безопасности. Скажем, в облэнерго, газсбыты и прочее.

Новый проект касается только рынка электроэнергии. Временные администрации будут заводить, если нарушается безопасность поставок электроэнергии или лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности.

С учетом крайне низких запасов угля на складах ТЭС найти нарушения в лицензионной деятельности сходу можно практически на каждой тепловой электростанции.

Впрочем, появляется масса вопросов.

Понятно, что речь в данном случае идет не столько об экономическом, сколько о чисто политическом шаге - давлении на Рината Ахметова, в холдинг которого (ДТЭК) входят крупные энергокомпании страны. На фоне системного конфликта с ним Зеленского, власти, через идею временных администраций, как бы угрожает отобрать у Ахметова контроль над ключевыми активами.

Но насколько эти угрозы вообще реализуемы - вопрос открытый.

"В нынешних условиях и при фактически разваленной системе государственного менеджмента практически нереально перехватить контроль над крупными энергокомпании. Просто некому управлять. Плюс возникает огромный массив сопутствующих проблем. Самый очевидный вопрос - откуда брать уголь для электростанций, если его закупками занимается ДТЭК. И если у холдинга отберут контроль над ТЭС, то и угля они, естественно, не получат. И это лишь один из тысячи вопросов, которые делают идею временных администраций мертворожденной", - говорит "Стране" источник на энергорынке.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук также считает, что проект о временных администрациях - это такая себе "страшилка для Ахметова". И далеко не факт, что власти решится ее реализовать на практике. Есть риск вообще "положить" энергетику, на что у Зеленского вряд ли пойдут.

Разбирались, что означает идея введения временных администраций.

Зайдут на 6 месяцев, потратят деньги предприятия

Новый законопроект Минэнерго появился в рамках выполнения Плана мер по нейтрализации угроз в энергосфере, разработанного СНБО еще и июле этого года.

Тогда за окном была летняя жара, о том, чтобы спешно пополнять запасы угля на ТЭС мало кто думал. Всех больше интересовал вопрос тарифо.

"Как раз летом произошла замена модели ПСО с товарной на финансовую, поэтому в качестве «страшилки» для компаний, которые были несогласны с продолжением спецобязательств по ценам для населения придумали временные администрации. Это идея министра энергетики Германа Галущенко, он запустил эту тему на СНБО. Но там, как водится, все напутали. Пригрозили временными администрациями и облэнерго, и газовщикам с тепловиками заодно", - рассказал нам источник на энергорынке.

Но развивать дальше тему временных администраций планируют только в отношении рынка электроэнергии. В новом законопроекте указано, что в случае нарушения безопасности поставок электроэнергии и/или нарушения участниками рынка лицензионных требований ведения хозяйственной деятельности к таким участникам применяется процедура введения временной администрации.

Формально под эти формулировки можно подогнать что угодно.

"Выключение блоков на аварийные ремонты, низкие запасы угля на ТЭС, частые перебои с подачей электроэнергии и аварии в сетях облэнерго и прочее", - перечисляет Юрий Корольчук.

Чтобы прописать порядок и условия введения таких временных администраций, предлагается внести изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Нововведений несколько.

Процедура ввода временных администраций проводится центральным органом исполнительной власти в сфере электроэнергетики (то есть, профильным министерством) путем передачи управления активами участников рынка предприятию или организации, которые входят в сферу управления министерства, другого центрального органа исполнительной власти. Также к управлению могут быть допущены предприятия, 50% и больше акций которых находятся в уставном капитале полностью государственных компаний. Такие управляющие получают статус временных администраторов на основании решения Кабмина. После устранения причин ввода временной администрации (нарушение поставок электроэнергии или условий лицензионной деятельности) активы подлежат возврату собственнику. Временная администрация может работать на объекте не больше 6 месяцев. Но возможно продление срока на время, "необходимое на устранение причин нарушений". Эта формулировка в теории позволит временным администрациям работать на объекте не то, что месяцами - годами. К примеру, если причиной ввода временной администрации станет частое выключение блоков на ремонты, устранить причину можно только модернизируя станцию, а на это нужны миллиарды. Временного управляющего будут выбирать по решению Кабмина. Но сам выбор претендентов будет не на конкурсе, а в ходе "консультаций". С введением временной администрации приостанавливаются полномочия общего собрания, наблюдательного совета, исполнительного органа объекта. Все полномочия переходят к временному администратору. Все сделки, осуществленные органами управления и руководителями объекта после введения временной администрации считаются никчемными Временный администратор должен обеспечить сохранение стоимости активов и принять меры, чтобы устранить причины, повлекшие его привлечение. Он имеет право на оплату своих услуг и возмещение затрат непосредственно за счет доходов, полученных от управления активами. То есть, временная администрация не стесняясь может пользоваться средствами предприятия - пускать их на зарплаты, премии, компенсации. Суммы таких выплат не указаны.

Запрещено только отчуждать активы. Минэнерго будет проводить ежемесячные проверки эффективности работы временных администраций. Если будут установлены факты ненадлежащего управления или попыток отчуждения активов, проверяющие должны сообщить об этом в правоохранительные органы и сменить временную администрацию. В список нарушения на рынке электроэнергии включили пункт о не предоставлении, несвоевременной подаче или подаче заведомо ложной информации участниками рынка в Минэнерго.То есть, временную администрацию на предприятие могут ввести даже за не вовремя поданный отчет.

В гости к Ахметову?

Теоретически, временные администрации могут стать рычагом тотального передела на энергорынке.

"Заход на предприятие, это, во-первых, доступ к потокам, во-вторых, к финансовой документации, а там всякого накопать можно. В-третьих, через временную администрацию можно быстро запустить правоохранителей, что властям, вероятно, хотелось бы сделать в свете анонсированных генпрокурором Венедиктовой 200 уголовных дел против Ахметова", - говорит наш источник на энергорынке.

Также, по его словам, можно, "руководствуясь государственными интересами", перенаправить ресурсы предприятия на другие объекты. Скажем, отдать уголь государственным ТЭС.

"То есть, использование такого инструмента как временные администрации может быть самым что ни на есть комплексным - от получения быстрых денег путем банального ограбления предприятий до раскручивания уголовных дел", - считает наш источник.

А с учетом того, что сроки по вводу временных администраций прописаны достаточно размыто (6 месяцев, но можно продлевать), фактически можно заполучить коммерческий объект и пользоваться им не то, что месяцами - годами.

Но это в теории.

На практике же эксперты крайне скептически оценивают перспективы временных администраций.

"Если бы собирались вводить временные администрации, это можно было бы сделать еще решениями СНБО. Можно объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике и безо всякого закона заводить своих управляющих на объекты. Это было бы намного оперативнее, чем ждать принятия нового закона", - говорит Корольчук.

Что касается процедуры по новому проекту, то быстрой она не будет. Только до 1 января 2022 года продлится общественное обсуждение. Затем документ будет вынесен на Кабмин и, после утверждения, передан в Раду. А когда у депутатов дойдут руки до его принятия и хватит ли голосов - вопрос открытый.

"То есть, не похоже, чтобы на этот проект рассчитывали как на способ изменить ситуацию на рынке электроэнергии. Скорее, все похоже на запугивание противника. Скорее всего, его пытаются заставить войти в переговорный процесс", - говорит Корольчук.

"Это сугубо политическая мера влияния на Ахметова. Временные администрации ничего не решат с точки зрения повышения эффективности работы энергообъектов. Электроэнергии не хватает, мы спасаемся только импортом из Беларуси, угля нет. Что с этим всем может сделать временная администрация - найдет дешевый уголь на мировом рынке. А вот попугать "чужими людьми" Ахметова вполне могли попытаться", - считает эксперт энергорынка Олег Попенко.

Наш источник на энергорынке считает, что у Зеленского вряд ли решаться ввести временные администрации.

"Даже с учетом закона это достаточно сомнительный инструмент. Компании Ахметова серьезно закредитованы, у них есть поддержка на западе, можно нарваться на международные суды", - считает наш источник.

"Будет коллапс"

Но, если власти все же решатся поэкспериментировать с временными администрациями? Что в этом случае ждет наш энергорынок?

Юрий Корольчук говорит, что такие эксперименты могут плохо закончиться.

"Даже не представляю, где Минэнерго возьмет профессиональные команды, которые смогут фактически в разгар энергокризиса зайти на объекты и быстро наладить их работу. Скорее, работа предприятий будет дестабилизирована. А это - риск усугубления кризиса в энергетике", - говорит он.

К примеру, с введение временных администраций могут усугубиться проблемы с поставками угля, так как действующему руководству нельзя будет заключать контракты.

"Это не просто усугубления кризиса - может быть полный коллапс. Сейчас Минэнерго пытается заводить новых людей в Укрэнерго, Укргидроэнерго, в "Гарантированном покупателе" уже происходит непонятно что после смены руководства. По всему видно, люди пытаются сесть на потоки и все под себя по максимуму подмят", - считает наш источник на энергорынке.

"Ввод временных администраций в частные компании, безусловно, не самая лучшая затея. По сути это частичная национализация, что идет вразрез с понятиями свободного рынка. Все мы прекрасно понимаем, что это сигнал человеку, с которым на протяжении последних месяцев ведет борьбу президент. Проблема в том, что главными пострадавшими могут оказаться рядовые украинцы: Ахметов контролирует облэнерго в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях и от него зависят многие промышленные предприятия. Не исключены еще большие перебои с электричеством", - говорит Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).