Уже на следующей неделе в Харькове и Киеве выступит российский рэпер Баста (Василий Вакуленко). Билеты на его концерты доступны на сервисах онлайн-продажи билетов.

В Харькове концерт Басты состоится 17 декабря, а в столице - через два дня - 19-го декабря.

Билеты на его концерт более чем в два раза дешевле в Харькове, чем в Киеве (минимальная цена билета - 1400 грн в Киеве против 650 грн в первой столице).

Стоит отметить, что самые дорогие билеты на концерт рэп-исполнителя в Харькове стоят 1100 гривен, а в Киеве - 5000 грн.

И в Харькове и в Киеве на сервисе продажи билетов мероприятие обозначено как "сверхпопулярное событие".

Напомним, во время прошлого визита рэпера в Украину, на Басту обратил внимание обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко. В своих социальных сетях он написал, что рэпер якобы "поддерживает оккупацию Крыма".

Помимо этого радикал пообещал, что за любую информацию о перемещении и нахождении российского исполнителя "неравнодушные граждане" дадут около 1000 долларов.

Также мы писали, что в прошлом году цена билетов на концерт Басты в одесском клубе "Ибица" варьиралась от 1000 до 9000 гривен.