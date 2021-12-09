В Беларуси назвали информационным вбросом расследование New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, которого цитирует "БелТА".

В самом расследовании приводят слова бежавшего из Беларуси авиадиспетчера. Тот заявил, что на самом деле контролировал посадку самолета с Романом Протасевичем офицер КГБ, находясь в авиадиспетчерской вышке.

"В тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности", - апеллировал на это директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский.

Он заявил, что Беларусь в этой истории проявила максимальную открытость и связал публикацию с нежеланием заинтересованных сторон в установлении истины.

"Мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа", - сказал Артем Сикорский.

Напомним, в мае в Минске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, их обоих задержали.

Также сообщалось, что позже Сапегу и Протасевича отпустили под домашний арест.