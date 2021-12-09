Кабмин 9 декабря традиционно начался с темы коронавируса. Премьер- министр Денис Шмыгаль призвал украинцев активнее вакцинироваться.

И напомнил о "вовиной тысяче" - чтобы получить ее в этом году, нужно оставить заявку до 29 декабря. Также премьер анонсировал интересный эксперимент, касающийся пенсий - работники объектов большой приватизации после продажи предприятий будут как минимум два года застрахованы в негосударственных пенсионных фондах.

А новых собственников обяжут перечислять не менее 4 процентов зарплаты работника на пенсионную программу. То есть, идею с накопительными пенсиям.

Решили обкатать на приватизируемых объектах. Разбирались, что еще принял Кабмин 9 декабря.

Лекарства через международных закупщиков еще на год

Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается продлить закупки лекарств через международные организации еще на год.

Напомним: нашей стране определен национальный стратегический закупщик лекарств - компания "Медицинские закупки Украины". "Но, как показывает практика закупок государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" в период 2020-2021 годов, есть необходимость в продлении временного внедренного механизма параллельного использования для закупок", - говорится в пояснительной записке. Согласно законодательству, схема с международными организациями должна перестать работать с 30 апреля 2022 года.

Также в качестве аргумента приводят закупки вакцины от коронавируса на 2022-2023 годы - через международные организации сделать это, якобы, будет проще.

Если проект примут, международные организации, которые за последние годы уже не раз попадали в скандалы с закупками препаратов для Украины, смогут задержаться на нашем рынке еще на год.

Социальные услуги на миллиард

Правительство одобрило законопроект об ужесточении требований к лицам, предоставляющим социальные услуги. Напомним: еще после пожара в харьковском доме престарелых Кабмин начал менять критерии по соцуслугам. В частности, училились проверки, появился реестр тех, кто предоставляет социальные услуги. Но в этой сфере поменялось немногое.

Реестр, который работает в тестовом режиме, содержит данные по 3 тысячам субъектов, в том числе, более 400 частным. Но в ходе проверок таких частных компаний обнаружили больше 800, то есть, реестр явно неполный. Нет и алгоритма комплексных проверок этого рынка.

Поэтому решили выписать требования в новом законопроекте. В частности, тех, кто предоставляет социальные услуги, хотят обязать подавать декларации ведения хозяйственной деятельности. По этим декларациям будут обновлять данные в реестре. Также усилятся проверки домов престарелых.

Отдельным проектом Кабмин прописал принципы социальной работы. Если документ примут, с 2022 года по регионам начнут более активно развивать социальные услуги, на что планируется выделить почти миллиард. Если сейчас социальные услуги получает чуть больше 400 тысяч человек, то в следующем году их количество планируется довести до порядка 440 тысяч, а до 2024 года - до 480 тысяч.

Крематории вместо кладбищ

Еще один законопроект, который утвердил Кабмин, касается рынка ритуальных услуг. Проблема насущная - на захоронения не хватает места. Такая проблема наблюдается во многих регионах.

При этом, как говорится в пояснительной записке, кремация по цене сравнима с захоронением, но не требует выделения земли.

Поэтому решили строить больше крематориев. В новом проекте прописано, что будут привлекать инвесторов на условиях государственно-частного партнерства и концессии.

Под дороги заберут землю

Кабмин также одобрил законопроект, который прописывает как будут решать вопросы с землей, задействованной в дорожном строительстве.

На сегодня механизмы уже есть - принудительное отчуждение или выкуп. Но оба работают плохо - слишком много времени проходит, пока дорожникам удается добиться доступа к участкам.

В новом проекте прописали, что отчуждение земли под строительство будет идти по отдельной схеме. Местные власти могут или выкупить участок, или обратиться в суд для принудительного отчуждения.

Подсудны такие дела будут административным и апелляционным судам, платить судебный сбор при подаче иска не нужно. Решение суд должен выдать уже за месяц.

До 50 тысяч за неправильный ответ про Крым

В Украине могут принять закон, по которому любое сомнение в факте вооруженной агрессии РФ против Украины, или неправильный ответ на вопрос "чей Крым?" со стороны иностранных или отечественных публичных деятелей будет считаться противоправным.

В частности, такую статью хотят внести в закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории.

Под "публичным опровержением факта российской агрессии" будут подразумеваться высказывания на этот счет, обращенные более чем к одному человеку. Само собой в этот перечень входят публикации в СМИ, листочки, плакаты и пр.

Также в закон об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета на временно оккупированных территориях добавили пункт, по которому сомнения в "факте российской агрессии, оккупации Донбасса и Крыма" признается надругательством над жертвами войны. Наказание по этим статьям прописано в другом проекте, который также согласовал Кабмин. Штраф - от тысячи до 2 тысяч наоблагаемых минимумов (17-34 тысячи гривен).

Повторное нарушение - штраф в 2-3 тысячи необлагаемых минимумов.

Как будут выписывать штрафы иностранным публичным деятелям, которые усомнятся в агрессии - непонятно.

Пенсии по утрате кормильца

Кабмин определился с пенсиями по утрате кормильца. На эту тему правительство разработало новый проект. В нем указано, что если пенсия назначается родителям или жене, то выплаты составят 70% от денежного обеспечения (зарплаты) умершего. Если право на пенсию имеет двое и больше нетрудоспособных членов семьи, - то по 50% (то есть, всего - 100%), но не меньше двух прожиточных минимумов на каждого. Это немного больше, чем по действующему законодательству. Сейчас, если на содержании умершего было несколько несовершеннолетних, то общая пенсия составляет 90% от зарплаты, а по новому проекту - 100%.

На следующий год на обеспечение этих выплат из бюджета понадобится порядка 39 млн гривен, в 2023 и 2024 годах - порядка 77,5 млн ежегодно.

Страховка для пшеницы

Кабмин определился как будет страховать посевы озимой пшеницы от разного рода рисков.

В 2022 году страховая сумма составит 7230 гривен за гектар, в 2023 году - 7680 гривен, в 2024 году - 8120 гривен. При этом выплаты будут с франшизой в 20%.

В Кабмине утверждают, что эта сумма полностью покроет затраты аграриев. Приведен расчет Института аграрной экономики, согласно которому, производственные затраты на гектар озимой пшеницы составляют 6709 гривен.

Деньги на пенсии

Пенсионному фонду пересмотрели бюджет.

Как указано в пояснительной записке, с учетом перерасчета пенсий в декабре, и выполнения судебных решений по чернобыльца и военным, денег в ПФ нехватает.

Так, только на выплаты по судебным искам не хватает 3,4 млрд гривен. Также образовался дефицит в размере 200 млн по статье на медицинские экспертизы лиц, получающих пенсии по инвалидности.

На минимальные пенсии для лиц, достигших 65 лет (в размере 40% от минимальной зарплаты) не хватает почти миллиард.

Зато есть экономия на доставке пенсий - 200 млн гривен.

В итоге Фонду перераспределили 0,5 млрд грвен и погасили задолженность по уплате ЕСВ на 3,8 млрд.

Таким образом расходная часть ПФ выросла до более чем 521 млрд гривен.

Больницам Госуправления делами добавили денег

Госуправлению делами перераспределили деньги.

Так, порядка 37 млн забрали со статьи «Обслуживание и организационное обеспечение деятельности президента», около 287 тысяч - с направление по подготовке кадров, 500 тысяч - с госпремий.

Эти средства перебросили на медицинские учреждения, которые курирует Госуправление делами (Центр превентивной медицины, Поликлиника №2 и др). Всего речь идет о более чем 45 млн гривен. На них планируют купить медицинское оборудование.

Списки на приватизацию пересмотрят

Кабмин дал протокольное поручение относительно формирования гособъектов под приватизацию на 2022-2023 годы.

Ранее было прописано, что в госсобственности останется 1247 объектов, а под приватизацию пойдет 737 объектов. ПРи этом еще 1138 объектов будут реорганизованы или ликвидированы.

К передаче в концессию рекомендовано 10 объектов.

Но в Минэкономики заявили, что эти планы нужно пересматривать, и предложило провести повторный анализ - какие предприятия нужно оставить в госсобственности, а какие - отдать под приватизацию.