Супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри родила девочку в лондонской больнице. Это второй общий ребенок пары.

Об этом сообщает BBC News

Сообщается, что миссис Джонсон родила ребенка в лондонской больнице ранее в четверг, и мистер Джонсон был там все время.

Пресс-секретарь пары сказала, что "у матери и дочери все хорошо", и поблагодарила бригаду по беременности и родам NHS за их заботу и поддержку.

Ранее, Жена премьер-министра объявила новость об этой беременности в Instagram в июле, а также сообщила, что несколькими месяцами ранее у нее случился выкидыш.

Джонсон сказала, что надеется на "радужного ребенка" в своем посте, и сказала: "Я чувствую себя невероятно счастливым, что снова забеременела, но я также чувствовала себя мешком нервов".

Термин "Радуга ребенок" используется для ребенка , рожденного после выкидыша, мертворождения или смерти новорожденных.

Всего в семье Джонсона 7 детей: Уилфред Лори Николас Джонсон, Теодор Аполло Джонсон, Стефани Макинтайр, Лара Джонсон-Уилер, Майло Артур Джонсон, Кассиа Пичес Джонсон. Имя новорожденной девочки пока неизвестно СМИ.

Ранее мы писали о том, что Борис Джонсон назвал своего новорожденного сына в честь медиков, которые вылечили главу правительства от Covid-19. Шестой ребенок Джонсона носит имя Уилфред Лори Николас.

Мы также сообщали, что премьер-министр Великобритании и его возлюбленная Кэрри Саймондс тайно сочетались браком в Вестминстерском соборе в Лондоне.