ООН выпустила доклад о соблюдении основных свобод в Украине и состоянии гражданского общества. Он охватывает период с 1 октября 2019 года по 31 октября 2021-го.

То есть составлен документ исключительно в период президентства Владимира Зеленского.

ООН критикует его за санкции против СМИ (в том числе - "Страны"), нападения на противников украинизации и безнаказанность в отношении ультраправых.

"Страна" разобрала, какие нарушения прав человека обнаружили на подконтрольных территориях правозащитники.

Нападения на журналистов

За указанный период ООН зафиксировала 29 нападений на журналистов, блогеров и лиц, которые публично критикуют курс власти.

В большинстве случаев - 22-х - применялось прямое насилие, остальные сопровождались угрозами.

Интересно также, за что нападали от года к году.

В прошлом году большинство случаев коснулись журналистов, которые вели расследования, связанные с коррупцией чиновников и коронавирусными ограничениями. А в этом году центр сместился на идеологию: половина атак были на людей, критикующих официальные нарративы или выражающие свое мнение по политическим вопросам.

Отметим, что как раз в 2021 году власть Зеленского стала масштабно эксплуатировать риторику Порошенко. Что, видимо, не замедлило сказаться и на характере нападений.

ООН так и пишет, что власти не пресекают этих атак, из-за чего они происходят повторно. Причем с участием тех же нарушителей, как это было в Полтаве, где дважды избили журналиста, который критиковал власть.

Безнаказанность проявляется и в том, что не выносят приговоры и по старым делам. В Докладе упоминается дело об убийстве Олеся Бузины, по которому обвиняемым с 2017 года не могут вынести приговор. То есть и при Зеленском это дело затягивают.

Аналогично в полном развале находится дело об убийстве Павла Шеремета.

Нападения на оппозицию

В период местных выборов участились нападения на представителей политсил, чьи программные тезисы критиковали официальные нарративы, пишет ООН.

Как пример привели жестокое избиение Никиты Роженко, активиста "Партии Шария" в Харькове. Следствие так и не установило личности нападавших.

Также ООН зафиксировала нападения на митинги, которые организовывала "Оппозиционна платформа - За жизнь", а также на офисы этой и других политических сил.

"Правые группы, пропагандирующие насилие, воспринимают эти партии и тезисы их избирательных программ как пророссийские", - говорится в докладе.

При этом правозащитники, как бы оппонируя националистам, напоминают, что партии, которые подвергались нападениям, "относятся к тем, кто публично поднимает вопрос о безнаказанности таких групп за

совершенные ими ранее нападения и утверждает, что идеология некоторых из них носит неонацистский характер".

То есть в ООН четко понимают, что "пророссийскость" - это ширма для беззакония, которое творят ультраправые при попустительстве властей.

Эксцессы украинизации

С 16 января 2021 году людям, критиковавших закон об украинизации, начали поступать угрозы от националистов.

"Страна" уже рассказывала, что с этого дня сфера услуг обязана обслуживать по умолчанию на украинском языке, что вызвало возмущения в традиционно русскоязычных регионах Украины. Но их при попустительстве властей начали "гасить" националистические группы, которые угрожали владельцам бизнеса и устраивали им травлю.

Организация отмечает, что угрозы шли не только критикам украинизации, но и тем, кто "высказывал позитивные мнения о русском языке либо отдавали предпочтение его использованию".

Правозащитники приводят в пример историю женщины-ветеринара из Мариуполя, которой разгромили клинику после того, как она предложила 50% скидки за общение клиента на русском языке. Одновременно ей угрожали физическим насилием.

Также в Управлении вспомнили, как во Львове за песни на русском языке избили музыканта. ООН заявляет, что реакции правоохранительной системы на это нет.

Санкции Зеленского

В ООН раскритиковали санкции Зеленского, которыми он закрыл оппозиционные телеканалы ЗИК, 112 и NewsOne и заблокировали онлайн-издания "Страна" и "Шарий.нет".

"Текст указов (о введении санкций. - Ред.) не содержал обоснования, в частности, конкретных проблем для нацбезопасности. Следовательно, в этих решениях не было доказано соответствие международным стандартам необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений. Отсутствие четкого обоснования данных санкций может способствовать самоцензуре средств массовой информации", - отмечается в докладе.

Также в ООН отмечают, что в Украине началась травля журналистов, которые работают в "подсанкционных" медиа, а отдельные блогеры уже призывают не принимать их на работу. Также "группы ненависти", то есть праворадикалы, начали устраивать акции с требованием закрыть другие телеканалы - "Наш" и "Интер".

То есть решение Зеленского спровоцировало резкое ухудшение свободы слова в Украине.