США ввели анонсированные ранее санкции против украинцев. В частности, под них попал известный юрист Андрей Портнов, а также благотворительный фонд его имени. Санкции были введены на основании акта Магнитского.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в четверг, 9 декабря.

Портнов известен как один из главных критиков системы внешнего управления, которая сейчас выстраивается в Украине.

Напомним, в начале 2021 года США объявили о введении санкций против граждан и организаций из-за "вмешательства в выборы".

В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины. Люди, против которых введены были санкции:

Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук;

Константин Кулик;

Александр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрей Телиженко;

Петр Журавель.

Медиа, против которых введены санкции:

"Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред.);

Информагентство Only News;

Ресурс NabuLeaks;

"Скептик" / "Бегемот Медиа".

Также 5 марта текущего года, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.

Кроме того, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга, посвященного итогам заседания органа 14 мая, заявил, что властям известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции.