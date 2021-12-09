Амеиканцы ввели санкции против Портнова. Фото: УНИАН

США ввели анонсированные ранее санкции против украинцев. В частности, под них попал известный юрист Андрей Портнов, а также благотворительный фонд его имени. Санкции были введены на основании акта Магнитского.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в четверг, 9 декабря.

Портнов известен как один из главных критиков системы внешнего управления, которая сейчас выстраивается в Украине.

Напомним, в начале 2021 года США объявили о введении санкций против граждан и организаций из-за "вмешательства в выборы"

В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины. Люди, против которых введены были санкции:

  • Александр Дубинский;
  • Дмитрий Ковальчук;
  • Константин Кулик;
  • Александр Онищенко;
  • Антон Симоненко;
  • Андрей Телиженко;
  • Петр Журавель.

Медиа, против которых введены санкции:

  • "Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред.);
  • Информагентство Only News;
  • Ресурс NabuLeaks;
  • "Скептик" / "Бегемот Медиа".

Также 5 марта текущего года, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции. 

Кроме того, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга, посвященного итогам заседания органа 14 мая, заявил, что властям известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться