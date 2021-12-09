США ввели санкции против юриста Андрея Портнова и его благотворительного фонда
США ввели анонсированные ранее санкции против украинцев. В частности, под них попал известный юрист Андрей Портнов, а также благотворительный фонд его имени. Санкции были введены на основании акта Магнитского.
Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в четверг, 9 декабря.
Портнов известен как один из главных критиков системы внешнего управления, которая сейчас выстраивается в Украине.
Напомним, в начале 2021 года США объявили о введении санкций против граждан и организаций из-за "вмешательства в выборы".
В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины. Люди, против которых введены были санкции:
- Александр Дубинский;
- Дмитрий Ковальчук;
- Константин Кулик;
- Александр Онищенко;
- Антон Симоненко;
- Андрей Телиженко;
- Петр Журавель.
Медиа, против которых введены санкции:
- "Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред.);
- Информагентство Only News;
- Ресурс NabuLeaks;
- "Скептик" / "Бегемот Медиа".
Также 5 марта текущего года, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.
Кроме того, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга, посвященного итогам заседания органа 14 мая, заявил, что властям известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции.