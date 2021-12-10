Полиция Запорожья задержала мужчину, который украл ночью из секс-шопа пять вибраторов и банку анальной смазки.

Об этом сообщает служба "Чрезвычайные новости".

Сексуальный воришка, как окрестили его запорожские копы, не взял из кассы даже деньги. Искали его недолго: взяли в ту же ночь по горячим следам. При себе у мужчины обнаружилась лишь распечатанная банка анальной смазки.

Задержанный отказался отвечать правоохранителям, где находятся украденные им вибраторы.

В Запорожье мужчина украл из секс-шопа вибраторы и анальную смазку. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что украинские таможенники поймали одного из импортеров на попытке незаконно ввезти в страну вибраторы под видом массажеров. Соломенский суд Киева постановил конфисковать секс-игрушки в пользу государства.

Товар ввезли на таможенную территорию Украины автомобилем через пост "Ягодин" Волынской таможни. Один из таможенников, проверяя товар на предмет соответствия количества и описания декларации, обнаружил незадекларированные предметы. Это были вибраторы Сharming Smile Satisfyer, Petting Hippo Satisfyer, Yummy Sunshine Satisfyer и другие. Всего гаджетов для стимуляции и расслабления оказалось 475 штук, а их стоимость затянула на 635 462 гривни.

Также мы писали, что в Минюсте рассказали о судьбе полутысячи конфискованных государством вибраторов.