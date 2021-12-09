Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его технологичный стартап Neuralink планирует начать имплантацию микрочипов в человеческий мозг уже в 2022 году.

Об этом сообщает издание Insider.

По словам Маска, первыми, кто примет участие в испытании имплантов, станут пациенты с тяжелыми травмами спинного мозга.

Илон Маск рассказал, что чипы Neuralink предназначены для использования в медицине - например, для лечения серьезных травм и неврологических расстройств. Они одновременно будут записывать и стимулировать мозговую деятельность.

Бизнесмен заявил, что стандарты компании по имплантации значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США.

"Neuralink хорошо работает на обезьянах, а множество тестов показали надежность устройства и возможность безопасно удалить его", – добавил Илон Маск.

Ранее "Страна" сообщала, что американский предприниматель Илон Маск еще в 2020 году заявил про испытания технологии Neuralink. Она позволит соединить человеческий мозг и компьютер, после того, как в человека вживят чип.

Также мы писали, что вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин прокомментировал информацию СМИ о разработке программы по чипированию мозга человека. По его словам, российские ученые никогда не предлагали подобную программу. Академик пояснил, что в разработках, о которых говорили СМИ, действительно используют чипы для коррекции зрения с помощью инвазивных методов, но в мозг вводятся только электроды. Чипы, обеспечивающие обмен информацией между камерами и соответствующими участками центральной нервной системы человека с нарушениями зрения, находятся вне мозга.