Совет Европейского Союза пришел к выводу, что Хорватия выполнила все условия для присоединения к Шенгенской зоне. Когда страна присоединиться к Шенгену, то сможет отменить внутренний пограничный контроль в рамках ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Эта проверка того, что необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений были выполнены Хорватией, является предварительным условием для того, чтобы Совет мог принять последующее решение, позволяющее отменить внутренний пограничный контроль", - сказано в сообщении.

Указано, что с момента вступления в ЕС (Хорватия вошла в ЕС в 2013 году) страна применяет положения Шенгенского законодательства, за исключением положений об отмене контроля на внутренних границах. Отмена этого контроля может произойти только после соответствующего решения Совета ЕС. Шенгенская оценка Хорватии проводилась в период с 2016 по 2020 годы.

Оценка Хорватии проводилась в период с 2016 по 2020 годы. Срок присоединения Хорватии к Шенгенской зоне не назван.

Стоит отметить, что сейчас в Шенгенскую зону входит 26 государств и между ними отменен пограничный контроль.

Напомним, Гибралтар присоединится к Шенгену.

Также сообщалось, что Евросоюз ввел жесткие проверки претендентов на получение шенгенских виз.