Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к строительным работам в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Этому решению противятся Южная Корея и Китай.

Об этом сообщает телеканал "NHK" в пятницу, 10 декабря.

TEPCO планирует построить подземный резервуар глубиной около 10 метров, в котором будут измерять концентрацию трития в воде перед ее сливом в океан.

В связи с этим сотрудники компании пригнали на место проведения работ строительную технику и материалы. Ожидается, что в скором времени они приступят к рытью котлована и последующему укреплению его стенок для постройки резервуара.

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено контролировать этот процесс на постоянной основе.

Японская сторона планирует начать сброс воды к весне 2023 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в США, в отличии от Китая и Южной Кореи, подержали решение правительства Японии, которое планирует сбросить в океан якобы очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1".

Также мы писали, что с 2011 года, когда на АЭС произошла крупнейшая авария, около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день. Большинство радиоактивных изотопов были удалены с помощью сложного процесса фильтрации. Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах.