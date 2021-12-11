Директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарын опубликовал аудиозапись разговора диспетчера аэропорта в Минске с пилотом самолета авиакомпании Ryanair. Согласно версии польских спецслужб, в решающий момент диспетчер получил указания от сотрудника КГБ.

Аудиозапись Жарын опубликовал в Facebook.

На записи слышно, как диспетчер сообщает пилоту, что, по информации спецслужб, на борту самолета заложена бомба, взрыв которой может произойти при подлете к Вильнюсу, и предлагает приземлиться в Минске. Пилот уточняет, от кого поступила рекомендация о месте приземления и каков код сообщения — зеленый, желтый или красный.

В частности, после сообщения о том, что на борту бомба, диспетчер обратился к сотруднику КГБ переводя вопрос пилота:

"Он говорит: "Код диспетчера желтый или красный?"

И получает ответ сотрудника: "Ну, красный скажи. Красный".

Ранее о том, что из Беларуси в Польщу бежал бывший авиадиспетчер минского аэропорта, писала американская газета The New York Times

По данным издания, беглец рассказал польским правоохранителям известные ему детали принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего в мае из Афин в Вильнюс.

Директор по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский заявил, что эта информация - информационный вброс Польши, из-за нежелания предоставлять факты

Напомним, 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины - Вильнюс. Причиной также стало сообщение о минировании борта, которое передали белорусские диспетчеры. В итоге одного из пассажиров рейса - основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - задержали в аэропорту.

За это страны Евросоюза и Украина ввели против Белоруссии санкции и запретили полеты авиакомпании "Белавиа", а также запретили использовать своим самолетам белорусское воздушное пространство, а белорусским самолетам - воздушнее пространство стран ЕС и Украины.

Между тем, 30 мая, самолет Ryanair рейсом Дублин (Ирландия) - Краков (Польша) снова совершил аварийную посадку из-за угрозы взрыва бомбы на борту.