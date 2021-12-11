В Петербурге мужчина из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего молодого человека на набережной канала Грибоедова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Как рассказали в полиции города, инцидент произошел накануне вечером на набережной канала Грибоедова. С заявлением к правоохранителям обратился 18-летний молодой человек, объяснив, что неизвестный облил кислотой его самого и его 16-летнюю девушку.

"10 декабря около 18:30 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение 18-летнего мужчины о том, что у дома 86 по набережной канала Грибоедова неизвестный облил кислотой заявителя и его девушку. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе. Добавив, что пострадавшие с различными химическими ожогами были госпитализированы. Девушка пострадала больше — она находится в тяжелом состоянии

"В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого", - заявили в пресс-службе.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала ревность.

"Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции и в ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - сообщили в управлении.

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