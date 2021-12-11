Примерно 200 лет в Париже существует религиозная община под названием "Семья". Её члены верят в конец света, заключают браки только между собой и стараются свести контакты с внешним миром к минимуму.

В документальной фильме "Семья", который опубликовал канал BFM TV, члены тайного общества рассказывают о жизни внутри общины.

Из-за образа жизни "Семьи" о ней почти ничего не было известно, но в последние годы во Франции вышли книги, статьи и документальный фильм об этом закрытом сообществе.

"Семья" уходит корнями в янсенизм — течение внутри католической церкви, зародившееся в 17 веке благодаря голландскому теологу Янсению. Янсенисты верили, что природа человека испорчена первородным грехом, и спастись можно только божественной благодатью, которую суждено получить лишь некоторым.

К последователям янсенизма относился французский математик, механик и философ Блез Паскаль. Янсенизм в некоторых догмах был близок к протестантизму. Католическая церковь объявила его ересью.

"Семья" — это не название общины. "Люди слышали, что мы приветствуем друг друга словами "Здравствуй, кузен", "Добрый вечер, тетушка", и стали называть нас семьей", — рассказывал член общины по имени Даниэль.

Сейчас в секте насчитывается около четырех тысяч человек. Они живут в основном в трех округах на востоке Парижа, стараясь селиться поближе к улице Монтрёй.

Именно там в 1792 году родился сын Франсуа Тибо по имени Эли. Община считает его своим пророком и верит, что когда-нибудь он вернется, чтобы забрать свое "стадо" в рай. С его приходом наступит конец света, и лишь "Семья" спасется, уверены члены общины. С внешним миром они стараются не общаться и относятся к нему с недоверием.

На самом деле "Семья" состоит из потомков восьми семей: Тибу, Аве, Сандоз, Фер, Пюлен, Мэтр, Дэшлетт или Санглье.

Они заключают браки между собой и достаточно рано — в возрасте около 20 лет. Это не всегда оформляется официально, так как в некоторых случаях женихи и невесты связаны дальним родством. Контрацепция в браке запрещена, разводы не приветствуются. Семьи многодетные; например, у члена общины по имени Даниэль, который упоминается во французской прессе, 18 детей.

Воспитанием детей занимаются женщины, которые чаще всего не работают. Мужчины предпочитают профессии, связанные с техникой или ручным трудом: архитектор, инженер, электрик, столяр.

Профессии юриста и врача для них под запретом: члены секты ставят божественный закон превыше человеческого и считают бога господином человеческого тела. Они не посещают церковь и проводят религиозные обряды самостоятельно — как внутри каждой семьи по отдельности, так и внутри общины в целом.

Дети от общины учатся в обычных школах, но любые активности вне уроков для них фактически под запретом: они редко появляются в школьной столовой, не посещают дополнительные занятия и не ездят на экскурсии. Дружба с одноклассниками вне "Семьи" не поощряется.

У членов "Семьи" есть компьютеры, интернет, мобильные телефоны и соцсети. При этом они, особенно женщины и дети, могут годами не общаться с людьми из внешнего мира. У общины собственные праздники, собственные молитвы и даже собственные слова. Члены "Семьи" не голосуют на выборах, не интересуются спортом и происходящим в стране.

"Семья" изгоняет тех, кто заключает браки с "чужаками"

Французские власти, которые отслеживают религиозные секты, давно знают про "Семью". Однако они не могут повлиять на жизнь этого сообщества, поскольку оно не попадает под их понятие секты — в частности, не имеет лидера и не ведет проповедническую деятельность. А браки между дальними родственниками во Франции не запрещены.

Покинувшие секту не считают ее безобидной. Они подчеркивают, что родившиеся в "Семье" дети не выбирали свой образ жизни и что у них могут возникнуть проблемы с адаптацией, если они решат уйти.

Напомним, что в Харькове разоблачили деятельность Центра по принудительному лечению одной из религиозной организации города. Врачеванием 20 людей при помощи религиозных догм занимались в обычной квартире жилого дома.

Ранее мы писали о религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае

Также "Страна" сообщала о секте "Белое братство" адепты которой считают опасным не только оформление документов (нигде нельзя оставлять свои личные данные), но и банкоматы. Объяснение простое: "Современные нанотехнологии могут наносить невидимые глазу линии на тело человека, а потом считывать их на расстоянии".