Заместителя председателя Конституционного Суда (КС) Украины Сергея Головатого, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста и.о. члена Европейской Комиссии "За демократию через право", снова избрали членом бюро Венецианской комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба КС в Facebook.

"Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро комиссии, которое является ее главным руководящим органом. По уставу Венецианской комиссии в состав Бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии", - говорится в сообщении.

По информации Конституционного Суда, в настоящее время обновленный состав бюро Венецианской комиссии таков:

президент – представитель от Франции;

три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии;

четыре других члена комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что замглавы КСУ Головатый задекларировал за год более 3 млн грн зарплаты и храм Киевского патриархата.

Также мы сообщали, что замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей.