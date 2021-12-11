Зампредседателя Конституционного суда Головатого избрали членом бюро "Венецианской комиссии"
Заместителя председателя Конституционного Суда (КС) Украины Сергея Головатого, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста и.о. члена Европейской Комиссии "За демократию через право", снова избрали членом бюро Венецианской комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба КС в Facebook.
"Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро комиссии, которое является ее главным руководящим органом. По уставу Венецианской комиссии в состав Бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии", - говорится в сообщении.
По информации Конституционного Суда, в настоящее время обновленный состав бюро Венецианской комиссии таков:
- президент – представитель от Франции;
- три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии;
- четыре других члена комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины.
Ранее "Страна" писала о том, что замглавы КСУ Головатый задекларировал за год более 3 млн грн зарплаты и храм Киевского патриархата.
Также мы сообщали, что замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей.