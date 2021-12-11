Тихоокеанская территория Новая Каледония в воскресенье, 12 декабря, проведет третий и последний референдум о независимости от Франции.

Об этом сообщает издание "Local".

Новая Каледония – архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории Франции.

С 1998 года он является особым административно-территориальным образованием Франции. В 1980-х - начале 1990-х годов там происходили беспорядки, организованные частью аборигенного населения (меланезийцами) под лозунгами с требованием предоставления острову независимости.

Снизили напряжение соглашения, которые были подписаны в 1988 году. Документом Новой Каледонии был предоставлен переходный статус и право проведения референдума о независимости в ближайшие десять лет. Через десять лет, в 1998 году было заключено новое соглашение. Документ предполагал последовательную деколонизацию архипелага и проведение голосования о самостоятельности.

На первом и втором референдумах местные жители решили остаться в составе Франции. Третий референдум предусмотрен как финальный в рамках десятилетий усилия по деколонизации.

Выступающие за независимость активисты бойкотируют воскресное голосование. Они хотят перенести его на сентябрь, поскольку считают "честную кампанию" невозможной из-за высокого количества зараженных коронавирусом.

Правительство Франции отклонило требование, заявив, что распространение вируса замедлилось, а уровень инфицирования снизился до 80-100 случаев на 100 000 человек.

Движение за независимость все еще угрожает непризнанием результатов референдума и пообещало обратиться в ООН с просьбой добиться его отмены.

Ранее "Страна" писала, что на референдуме в 2018 году жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции. 56,8% избирателей отвергли независимость острова.

Также мы подробно рассказывали о том, как Новая Каледония хотела отделиться от Франции.