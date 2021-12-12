В воскресенье, 12 декабря, умер отец бывшего народного депутата Украины Татьяны Черновол. Причина смерти до конца неизвестна, однако состояние отца Черновол ухудшилось во время отдыха в Египте с супругой.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Черновол.

"Мой папа Николай Черновол погиб в Египте. Мы так и не знаем, что произошло. Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выкинув маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье встал – и отключился", - пишет экс-нардеп.

Мужчину спасали люди на берегу, а в больнице медики запустили остановившееся по дороге сердце. При этом анализы отца Черновол были в норме.

"Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем ​​становилось лучше…. Думали – чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Но вдруг состояние ухудшилось… Мама была рядом, а я в это время была на телефонной связи: как раз просила его проснуться, встретить завтра улыбкой свою дочь, потому что садилась на самолет… Говорила ему, что люблю… "Говори, говори", - шептала мама, – "сатурация легких пошла вверх"… Я обрадовалась… И тут все остановилось… Мне объяснили, что после клинической смерти не все просыпаются, мозг не хочет...", - написала она.

Как объяснила Татьяна Черновол, семье так и не объяснили причину смерти.

"Страховая сначала вообще нагло лгала (даже не хочу об этом), потом выдали мне результаты многих анализов и исследований, наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца , вплоть до его остановки, но ничего не нашли… Что произошло? Может это яд крылатки (распространенная ядовитая рыба Египта)? Уже не узнаем и уже не важно... Хоронить будем во вторник …14 декабря. На кладбище села Гора", - сообщила она.

На момент смерти отцу экс-нардепа было 66 лет.

Напомним, в апреле прошлого года ГБР открыло уголовное дело по подозрении в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.

В декабре Государственное бюро расследований вручило экс-нардепу Татьяне Черновол обвинительный акт в совершении убийства. По результатам предварительного расследования народного депутата Украины VIII созыва обвинили в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку.