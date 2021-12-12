Сотрудники погранслужбы Украины пресекли провоз контрабандных сигарет в тайниках автомобиля.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины в воскресенье, 12 декабря.

По данным пограничников, автомобиль KIA Ceed украинской регистрации прибыл в пункт пропуска "Дякове" вечером, 11 декабря.

Водитель, гражданин Украины 2001 года, выбрал для пересечения границы полосу движения "зеленый коридор". У него не было никакого багажа. Однако пограничники получили информацию оперативных сотрудников Госпогранслужбы о возможной причастности лица к незаконному перемещению табачных изделий.

Углубленный досмотр транспортного средства не заставил охранников границы долго искать. Чтобы найти контрабанду, правоохранителям понадобилось только снять диффузор заднего бампера и демонтировать несколько элементов обшивки салона.

Всего из тайников пограничники извлекли 115 пачек сигарет. Кроме того, горе-предприниматель потерял и автомобиль, который сотрудники таможни оценили в 20 4825 гривен.

Пограничники пресекли провоз контрабандных сигарет. Источник: Facebook/погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что гражданин Кувейта пытался вывезти из Киева в Турцию целый чемодан "наркотических" таблеток.

Также мы писали, что пограничники за два дня нашли сразу три партии контрабандных сигарет, которые везли в Румынию.