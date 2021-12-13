Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-релиз министерства труда страны.

По данным пресс-релиза, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.

При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - составила 4,9%, в том числе 0,5% только за ноябрь. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.

Цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,7%, на энергоносители - на 3,5%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 6,1%, а энергоносители - на 33,3%.

Между тем, президент США Джо Байден на фоне рекордной инфляции в США заявил, что американцы все равно стали богаче - на 100 долларов в месяц.

"У американцев в кармане больше денег сейчас, чем в это же время в прошлом году – на 100 долларов больше ежемесячно – даже с учетом роста цен", - говорится в заявлении президента США.

Инфляция в США за последние 25 лет. Источник: данные министерства труда США

Ранее "Страна" сообщала, что США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если к этому времени конгресс не поднимет потолок государственного долга.

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