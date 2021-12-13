26 ноября Владимир Зеленский заявил, что у него поломалась вся авиация. Так он объяснил, почему летал с Ермаком в резиденцию "Синегора" на вертолетах других ведомств. На что никакого права не имел.

"Страна" выяснила, что как минимум два самолета из президентского парка были на тот момент исправны.

Напоминаем фабулу скандала и рассказываем, что мы узнали о состоянии авиации главы государства.

Что известно о полете Зеленского в Синегору

В конце ноября стало известно, что Зеленский и Ермак 19 ноября летали в госрезиденцию "Синегора" в Карпатах. Где 21 ноября Ермак отпраздновал свое 50-летие.

Журналисты выяснили, что гостей на праздник доставляли вертолетами ГСЧС и военных. Хотя ни президент, ни его гости никакого права на пользование ими не имеют - тем более, для личных целей, связанных с юбилеями или вечеринками.

В Офисе президента сначала долго уклонялись от комментариев по этому вопросу. Но позже на пресс-конференции Зеленский признал, что летал на вертолете спасателей. Объяснив, что его самолет и вертолет сломаны.

"Самолет Президента не работает, потому что не может наш директор ГУДа (Государственного управления делами - Ред.) выделить деньги. А знаете почему? Потому что все кричат ​​медиа, не дай Бог, что-то тратится на Президента. Самолет ремонтируется. За два дня до этого сломался президентский вертолет... Президента попросили люди, которые летят с ним, использовать на этот раз вертолет ГосЧС. Это законно? Мне сказали, что да", - ответил Зеленский.

Вряд ли может быть законным - или хотя бы этичным - использование авиации других ведомств для личных нужд Зе и Ермака. Это все равно, что они бы реквизировали транспорт у обычных граждан, чтобы поехать по своим делам. Тем более, что никакой информации, что Офис президента оплатил тот полет, нет.

Зеленский на той пресс-конференции еще много комментировал свой полет в "Синегору". Он жаловался, что его преследуют журналисты и лишают его права на личную жизнь. А тема со сломанным самолетом лишь дополняла образ "гонимого" президента, которого даже крыльев лишили.

Однако, "Страна" выяснила, что ситуация со "сломанным самолетом" несколько иная.

Какими самолетами летает президент?

В 2019 году, когда Владимир Зеленский пришел к власти, президентский флот насчитывал четыре воздушных судна - три самолета и вертолет.

Airbus A319-115, регистрационный номер UR-ABA, выпущен в 2007 году.

Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году.

Ан-74ТК-300Д, регистрационный номер UR-AWB, выпущен в 2001 году.

Вертолет Ми-8МТВ-1, регистрационный номер UR-PAB, выпущен в 2002 году.

В апреле 2021 года Зеленский передал Ан-148 и вертолет в Минобороны. Таким образом формально у него остались Ан-74 и "Аэробус". Но фактически он продолжал пользоваться и Ан-148 (о чем еще мы скажем ниже).

Ан-148 Зеленского

Импортный самолет заказали еще при Ющенко, но полетать на нем президент не успел и оставил в "наследство" Януковичу. Далее он перешел к Порошенко, который летал им не только за границу, но и по Украине.

В свой первый зарубежный визит Зеленский отправился также на этом "Аэробусе" - 4 июня 2019 года он полетел в Брюссель.

Airbus A319 Зеленского

Хотя Зеленский любит этот борт, хвалил он на публику только "Аны", которыми передвигался по Украине.

Правда ли, что все сломалось?

"Страна" узнала, сломаны ли были самолеты, на которых летает Зеленский.

Как сообщили нам источники в авиационных кругах, президентский "Аэробус" в ноябре совершил как минимум три перелета. 2 ноября он вылетал из Борисполя в Запорожье и тем же днем вернулся назад. 29 ноября борт направился из Киева в Брюссель и на следующий день вернулся обратно.

То есть буквально через несколько дней после того, как Зеленский сообщил, что у него "сломался самолет".

Еще интереснее ситуация с бортом Ан-148, который Зеленский своим указом в апреле якобы передал на баланс Минобороны.

Как сообщил наш источник, президент именно этим самолетом летал 31 октября в Шотландию на климатический саммит. Причем летал под позывными UKN - а это трехбуквенный код государственного авиапредприятия "Украина", а не Минобороны.

Иными словами, даже после указа о смене владельца самолета по факту на нем передвигается Зеленский. И не только на нем. На недавней пресс-конференции он также сказал, что у него сломался вертолет. Видно, запамятовав, что сам его передал в Минобороны апрельским указом.

То есть Зеленский продолжает летать на Ан-148 и Ми-8, которые Госуправления делами уже не принадлежат. По идее, если он действительно передал его военному ведомству, то решением Кабмина все полеты должны быть оплачены. Но таких решений нет.

Ан-148 в ноябре совершил три полета - 2 ноября доставил Зе из Эдинбурга в Киев, 12 ноября слетал в Ужгород и обратно, а 26 ноября - через неделю после полета в "Синегору" - побывал на одном из военных аэродромов.

Далее 6 декабря борт летал в Харьков, где как раз в этот день побывал Зеленский. А 10 декабря у самолета был облет в Борисполе.

В общем, и этот самолет скорее всего был исправен.

Источник "Страны" в авиационных кругах рассказал, что после поломки президентские борты, прежде чем возить главу государства, направляются на облет, где исправность подтверждается специальной комиссией. Ни "Аэробус", ни Ан-148 в небо с облетом сразу после 19 ноября не поднимались. А значит, сломаны не были.

И это мы не говорим об Ан-74, который остается на балансе у Госуправления делами при президенте. Поэтому, если верить Зеленскому, у него сломались сразу три самолета и вертолет.

Но учитывая, что вероятность этого ничтожна, скорее всего президент намеренно не воспользовался своей авиацией - чтобы не светить свою поездку в Карпаты.