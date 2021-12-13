Как и предсказывала утром "Страна", "Слуги народа" сегодня на заседании фракции отобрали трёх новых кандидатов в члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Ими оказались двое людей Коломойского - Герасимьюк и Черныш, а также близкий к Офису президента медиаюрист Бурмагин.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Напомним, что, по информации "Страны", монобольшинству поступила команда прокатить кандидатов от оппозиции и утвердить в Нацсовет трех новых членов - Ольгу Герасимьюк (нынешний глава, которая после переизбрания, скорее всего, сохранит свою должность), Олега Черныша и Александра Бурмагина.

"Банковая хочет закрепить свой контроль над Нацсоветом", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Спикер "Слуги народа" подтвердила прогнозы "Страны". Источник: Telegram/Юлия Палийчук

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию потратил с нарушениями почти 100 млн гривен.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о расширении прав Нацсовета по телевидению и радиовещанию и об увеличении зарплат его членам.