Житель Волынской области пытался ввезти в Украину изделия из золота и серебра, изготовленные в России. Свертки с драгоценностями обнаружили сотрудники погранслужбы в багажном отделении и под сидением водителя во время проверки автомобиля.

Об этом сообщает в Facebook Государственная погранслужба Украины в понедельник, 13 декабря.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Ягодин".

Гражданин Украины перевозил более 10 кг серебряных и золотых украшений, изготовленных в России - в частности серьги, кольца, подвески, цепочки и т.д.

Сотрудники погранслужбы изъяли ювелирные изделия. Стоимость драгоценностей установит экспертиза.

Житель Волынской области пытался ввезти в Украину 10 кг ювелирных изделий из России. Источник: Facebook/Погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что Государственная пограничная служба Украины раскрыла схему по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов на 100 млн гривен. Одна из партий, на сумму 126 тыс. евро, была задержана в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно при попытке вывоза из Украины.

Также мы писали, что киевские таможенники изъяли цепочку с крестиком, украшенные сотнями бриллиантов и рубинов, которую задекларировали как б/у бижутерию стоимостью чуть больше двух тысяч гривен. При этом реальная стоимость ювелирного изделия составляет более 160 тысяч гривен.