С понедельника, 13 декабря, государственный концерн "Укроборонпром" официально прекращает свое существование.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпром" в Facebook.

"С сегодняшнего дня Государственный концерн "Укроборонпром", созданный при Януковиче-Саламатине, находится в состоянии прекращения. Государственную регистрацию соответствующего решения Кабинета Министров Украины от 9 декабря т.г. было осуществлено сегодня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что с этого момента официально начата трансформация Укроборонпрома в современную высокотехнологичную оборонную компанию путем превращения в акционерное общество.

Напомним, зимой прошлого года глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев объявил о ликвидации концерна.

Как сообщалось ранее, в ходе трансформации будут созданы два холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.