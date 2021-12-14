Мужа Тихановской приговорили к 18-летнему сроку
Мужу Светланы Тихановской Сергею Тихановскому во время суда в Гомеле дали 18 лет колонии усиленного режима. Сам осужденный считает обвинения политически мотивированными.
Приговор по Тихановскому огласили сегодня, 14 декабря, на территории следственного изолятора №3 в Гомеле.
Мужа Светланы Тихановской - лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты республики - обвиняли по четырем статьям уголовного кодекса:
- "организация массовых беспорядков" (ст. 293),
- "организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342),
- "разжигание социальной вражды" (ст. 130)
- "воспрепятствовании работы ЦИК" (ст. 191).
По версии следствия, активист около года занимался организацией и проведением уличных беспорядков в Беларуси.
Кроме Тихановского, осудили также создателя проекта "Сканер" по деанону Росгвардии и белорусских силовиков Дмитрия Попова, приговорив его к 16 лет колонии усиленного режима. Медиа-кураторы "беломайдана" Цыганович и Лосик получили по 15 лет колонии усиленного режима. Также Николай Статкевич, который являлся идейным вдохновителем Тихановского, отправился на 14 лет в место лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 29 сентября Светлана Тихановская при личной встрече обратилась за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону. В ходе разговора он пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике.