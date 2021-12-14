Мужу Светланы Тихановской Сергею Тихановскому во время суда в Гомеле дали 18 лет колонии усиленного режима. Сам осужденный считает обвинения политически мотивированными.

Приговор по Тихановскому огласили сегодня, 14 декабря, на территории следственного изолятора №3 в Гомеле.

Мужа Светланы Тихановской - лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты республики - обвиняли по четырем статьям уголовного кодекса:

"организация массовых беспорядков" (ст. 293),

"организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342),

"разжигание социальной вражды" (ст. 130)

"воспрепятствовании работы ЦИК" (ст. 191).

По версии следствия, активист около года занимался организацией и проведением уличных беспорядков в Беларуси.

Кроме Тихановского, осудили также создателя проекта "Сканер" по деанону Росгвардии и белорусских силовиков Дмитрия Попова, приговорив его к 16 лет колонии усиленного режима. Медиа-кураторы "беломайдана" Цыганович и Лосик получили по 15 лет колонии усиленного режима. Также Николай Статкевич, который являлся идейным вдохновителем Тихановского, отправился на 14 лет в место лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 29 сентября Светлана Тихановская при личной встрече обратилась за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону. В ходе разговора он пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике.