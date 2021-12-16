В начале декабря малозамеченной прошла новость о первом приговоре по делу "Кузни на Рыбальском". Это завод Порошенко, который поставлял армии некачественные военные катера "Кентавр".

Пять лет условно дали бывшему начальнику одного из департаментов Минобороны Андрею Араптанову. Он останется на свободе благодаря тому, что пошел на сделку со следствием.

Дело "Кентавров" относится к периоду президентства Порошенко. Поэтому сложно не усмотреть его влияния в том, что флот принял на вооружение бракованные катера от президентского же завода.

Поэтому крайне интересно, на какую сделку пошел Араптанов и против кого дал показания. И если он дал показания против руководителей страны, то почему до сих пор Порошенко и его ближайшее окружение по этому делу не являются подозреваемыми и не получили меру пресечения в виде взятия под стражу?

"Страна" напоминает фабулу истории с "Кентаврами" и анализирует как оно может развиваться дальше.

Что не так с катерами "Кентавр"?

Фабула дела, открытого летом ГБР, такова. Завод Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском" получил контракт от Минобороны на постройку военных катеров "Кентавр".

Их должно было изначально строить госпредприятие - Черноморский судостроительный завод в Николаеве. К слову, тамошние конструкторы уже сделали по собственной инициативе проект катеров.

Но в 2016 году директор "Кузницы" Валерий Шандра "подбил заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского заключить государственный контракт именно с его предприятием", сообщало ГБР.

Павловский был в курсе, что у завода Порошенко нет даже проекта этих катеров. Однако контракт в 2016 году все равно заключили. Более того, внесли 80% предоплаты. Потом продлевали договор, который должен был истечь в 2017 году. Но по факту армия получила катера только в сентябре 2018 года.

Таким образом, "Кузница на Рыбальском" изготавливала катера полностью за деньги государства, в удобные для себя сроки. Да еще и не утвердив предварительно проект изделия. Полная свобода действий за государственный счет.

Далее, как утверждают в ГБР, изделия поступили на баланс Миноброны без проверки качества. Начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк сообщил, что тактико-технические характеристики не соответствовали заявленным производителем по скорости, водоизмещению и осадке.

Военные были недовольны тихоходностью "Кентавров" и "осанкой" - они стояли на воде не ровно, давали крен. Во время испытаний у одного из них даже загорелся двигатель.

"Они не выдерживают никакой критики, не соответствуют их технические мощности, технические показатели тем требованиям, которые закладывало Министерство обороны. При проведении государственных испытаний у одного из кораблей было возгорание двигателя. Скоростные режимы не выдерживают. Мы уже не говорим о том, что будет, если на судне будет личный состав с вооружением", - позже объяснял проблемы с "Кентаврами" и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

В октябре ведомство провело следственный эксперимент с этими катерами. Привлекли широкий круг экспертов - как судебных, так и судостроителей с военными. Эксперимент подтвердил, что качество не соответствует тому, что ждал увидеть заказчик.

Тот факт, что качество катеров под большим вопросом, говорит и длительность испытаний: в 2019 году закончился их заводской этап и до сих пор продолжается военно-морской. Машины по-прежнему не прошли всех испытаний.

При этом на излете правления Порошенко был заложен третий "Кентавр". Кстати, недавно его начали достраивать, хотя до этого проект был заморожен.

А два уже готовых катера - "Станислав" и "Малин" - все еще находятся на испытаниях. На вооружение они спустя два года после поставки в армию так и не приняты.

Кого привлекли по этому делу?

В июне 2021 года ГБР начало вручать подозрения по "Кентаврам". "Пидозру" получил бывший замминистра Игорь Павловский, директор завода Валерий Шандра и два экс-начальника департамента военно-технической политики и вооружений.

Один из них - Андрей Араптанов. Фамилия второго пока неизвестна.

Трех из них арестовали с правом выйти под залог в 443 миллиона гривен - во столько следствие оценило ущерб от поставок в армию "Кентавров". Но позже через суды залог удалось уменьшить, и в ноябре Павловский и Шандра вышли на свободу (деньги на их выкуп собирала "Европейская солидарность").

Араптанов до октября находился в СИЗО, потом суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

С ноября начались слушания дела по сути. Следствие вменило Араптанову исполнение явно преступного приказа Павловского не ждать результатов переговоров с николаевскими корабелами, а сразу заключать контракт с "Кузней" и вносить ей предоплату.

В 2016 году завод Порошенко получил 137 миллионов гривен, однако, не имея на руках технической документации на катера (ее делали в Николаеве), ничего не строил ни в 2016, ни в 2017 годах.

В начале декабря стало известно, что Араптанов, которому грозило 7 лет за служебную халатность при закупке "Кентавров", пошел на сделку со следствием.

Он признал вину, раскаялся и, с учетом того, что военный принимал участие в АТО, где имел награды, ему присудили 5 лет колонии, но 2,5 года испытательного срока. И освободили от домашнего ареста. То есть Араптанов останется на свободе.

Но, судя по всему, сотрудничество этого экс-чиновника с властями началось раньше.

Еще до дела "Кентавров" он проходил в производстве о неисправных "скорых", закупленных армией у близкой к Порошенко корпорации "Богдан" (ей владеет Олег Гладковский-Свинарчук, занимавшийся оборонкой в СНБО). В мае 2020 года его по этому делу отпустили под личное обязательство - через месяц после вручения "пидозры".

По Шандре и Павловскому суд еще идет. Своей вины они не признают.

Что означает приговор по делу "Кентавров"?

Очень мягкий приговор Андрею Араптанову может говорить о том, что экс-чиновник не только раскаялся - но и сдал кого-то их своих подельников по госзакупочному бизнесу.

Как минимум - дал показания на генерала Павловского и директора заводу Шандру. Как максимум - рассказал о роли Администрации президента или самого Порошенко во всей этой истории.

Ведь не могло Минобороны просто так дать супер-льготные условия заводу действующего президента, который, получив казенные деньги, продал в армию некондиционные изделия.

Конечно, вряд ли Порошенко или его люди давали команду напрямую Араптанову. Но куда больше об этом могут рассказать Шандра и Павловский. И, если экс-чиновник дал на них показания, то и им в свою очередь могут предложить аналогичную сделку со следствием.

Именно поэтому два оставшихся фигуранта дела - особенно Игорь Павловский - находятся под информационной эгидой всех медийных ресурсов Порошенко, которые прославляют его как жертву Зеленского и гонимого за служение Украине.

При этом Павловский - фигурант еще ряда громких уголовных дел, связанных с госзакупками в армии. В том числе, по делу Гладковского и "скорых" для армии. И, если вину генерала докажут, его ждут солидные тюремные сроки. А это серьезный повод, чтобы разменять эти сроки на показания против первых лиц государства - если такое предложение Павловскому будет сделано.

Но последнее зависит уже от того, что намерен делать Офис президента со столь серьезным компроматом на Порошенко.

Пока все дела, которые заводились против экс-президента, властями спускались на тормоза. Пидозра была вручена лишь по малозначительному эпизоду с нарушениями процедуры назначения Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки. Произошло это еще в прошлом году и с тех пор широкая общественность мало что знает об этом деле.

А куда более серьезные коррупционные обвинения против Порошенко откровенно блокировались и даже закрывались. Что вряд ли могло происходить без ведома высшего политического руководства Украины, которое фактически выписало "реабилитационную грамоту" Порошенко за все его деяния во времена президентства (как считается - из-за неодобрения американцами уголовного преследования пятого президента).

И обвинения в его в адрес в неких новых преступлениях сейчас в основном выдвигаются исключительно ради пиар-задач власти, не приводя к каким-либо последствиям для экс-президента. Не исключено, что по такому же пути будет развиваться и ситуация по уголовному делу вокруг закупки "Кентавров". Несмотря на, возможно, действительно ценные показания, которые дал Араптанов.