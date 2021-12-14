За последние несколько недель в государстве Африки Южный Судан неизвестная болезнь унесла жизни как минимум восьмидесяти девяти человек.

Об этом сообщает южноафриканская радиостанция DailyMail.

В восточной части Южного Судана за последние недели от неизвестной болезни умерли 89 человек. Указано, что Всемирная организация здравоохранения уже отправила в эпицентр заболевания целевую группу для расследования неустановленной болезни.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь убила множество людей в северном городе Фангак в штате Джонглей. Эпицентр заболевания - это район, который больше всего пострадал от недавнего сильного наводнения.

Местные представители здравоохранения в Фангаке заявили, что первоначальные пробы у больных дали отрицательные результаты на холеру.

В пограничном штате Юнити сильные наводнения увеличили распространение таких заболеваний, как малярия, и вызвали недоедание у детей из-за нехватки продовольствия.

Напомним, Судан приостановил соглашение о создании российской военной базы на своей территории .

Также сообщалось, что Украина оплатит долги МВФ Судана.