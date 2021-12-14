В Южном Судане почти сто человек умерли от неизвестной болезни. ВОЗ направила группу в эпицентр заболевания
За последние несколько недель в государстве Африки Южный Судан неизвестная болезнь унесла жизни как минимум восьмидесяти девяти человек.
Об этом сообщает южноафриканская радиостанция DailyMail.
В восточной части Южного Судана за последние недели от неизвестной болезни умерли 89 человек. Указано, что Всемирная организация здравоохранения уже отправила в эпицентр заболевания целевую группу для расследования неустановленной болезни.
Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь убила множество людей в северном городе Фангак в штате Джонглей. Эпицентр заболевания - это район, который больше всего пострадал от недавнего сильного наводнения.
Местные представители здравоохранения в Фангаке заявили, что первоначальные пробы у больных дали отрицательные результаты на холеру.
В пограничном штате Юнити сильные наводнения увеличили распространение таких заболеваний, как малярия, и вызвали недоедание у детей из-за нехватки продовольствия.
Напомним, Судан приостановил соглашение о создании российской военной базы на своей территории .
Также сообщалось, что Украина оплатит долги МВФ Судана.