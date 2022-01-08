Просчитав число по формуле, приведенной ниже, вы узнаете, что вас ждет в 2022 году и какую энергетику именно вам принесет год Тигра.

Чтобы раскрыть тайный код года, возьмите лист и ручку. Напишите дату своего рождения - например, 01.01.1984 и рядом с ней 2022. Затем сложите числа между собой. Например, нужно сделать следующее вычисление: 1+1+1+9+8+4+2+0+2+2. Складываем до тех пор, пока не получится однозначное число. В нашем примере 3+0 = 3. Именно это и будет нумерологический код вашего года Тигра.

1 - год Тигра одарит вас энергией лидерства и независимости. Вы будете полны решительности и энтузиазма, сможете гордиться своей силой воли в тех случаях, когда на вас будет нападать ночной жор. Вы приложите максимальные усилия и выдающиеся волевые качества, чтобы устоять перед соблазном похитить что-нибудь из холодильника. Единица наделяет обладателя жаждой побед и умением их добиваться благодаря борьбе со своими слабостями.

2 - это прекрасный код, наделяющий вас романтической энергетикой. Особенно актуальным он станет для тех, кто собирается узаконить свои отношения и отправиться в свадебное путешествие. Представители двойки - это настолько обворожительные и сладкие пирожочки, что весь год вас будут окружать творческие люди, а вас самих потянет к прекрасному: живописи, классической музыке или театру. Этот код наделит вас утонченным вкусом и артистизмом. К тому же, двойка предполагает, что на своем пути вы будет встречать исключительное взаимопонимание.

3 - весь год будет веселым и позитивным, а вам удастся рассмешить даже людей, напрочь лишенных чувства юмора. В вашем доме будут частые посиделки с друзьями, смех которых не будет смолкать. Конечно же, обилие гостей означает много сюрпризов, подарков и угощений, поэтому тройка с лихвой наделит обладателя щедростью и радушием. Код 3 говорит о прекрасных рассказчиках и любителях интересных историй, поэтому не удивляйтесь, что общения с вами будут искать многие. Да и вам самим не захочется надолго отпускать от себя своих друзей. К тому же, с "тройкой" часто живут под одной крышей несколько поколений благодаря её умению объединять вокруг себя самых разных людей.

4 - этот код стабильности и уравновешенности, который означает, что год пройдет спокойно и без потрясений. Обладатели "четверки" люди деловые и тактичные, они редко выходят из себя, практически никогда не используют бранную лексику или повышенный тон. Это интеллигентные и воспитанные люди, которые следуют букве закона, поддерживают общественный порядок, всегда приветливы с окружающими. В 2022 году вы будете производить хорошее впечатление даже на незнакомых людей. Резких кренов в финансовой сфере также не ожидается. Работа будет стабильной и в радость, денег хватит на всё необходимое и еще для заначки останется.

5 - эта цифра несет энергию приключений и суматохи. Обладателю этого кода нужно заранее приготовиться к активности и движению, которые будут сопровождать его и близких. Вполне возможно, что люди будут часто меняться в вашем окружении - одни приходить, другие - уходить. И каждый день у пятерки будет происходить что-то неординарное и не похожее ни на что. Гости могут приходить к вам без приглашения в любое время, без звонка, как к себе домой. Год наполнен неожиданностями и сюрпризами. Суета сует одним словом!

6 - код обладателя, с которым все не прочь встретиться даже после самого тяжелого рабочего дня. Всё потому, что многие "шестёрки" ассоциируются с домашним уютом, мягкостью, комфортом. Вы словно обволакиваете заботой и вниманием каждого, кого встретите. В течение года вам удастся аккумулировать в себе чувство умиротворения и наделять им окружающих. Именно у вас будет много здоровья и бодрости, крепкий сон и отличная фигура, какие бы тортики вы не съели. Рядом с вами приятно находиться не только людям, но и питомцам. Все могут чувствовать себя в полной безопасности - чистыми, сытыми и довольными. Это то, чего многим так не хватает в эру пандемии и закрытых границ.

7 - этот код будет сопровождать людей творческих профессий и тех, кто уделяет много времени своему духовному развитию. Семь - это число безграничного счастья, огромного вдохновения и уникального таланта. Успех тем, кому выпала семёрка, принесет рукоделие и рисование, написание музыки или стихов. Помимо этого у обладателя этого кода может обостриться интуиция в 2022 году, поэтому обращайте внимание на все знаки судьбы: предчувствия, сны, инсайты. У вас есть шанс избежать многих неприятностей, если доверитесь своему внутреннему чутью.

8 - вам достался код изобилия. И оно будет сопровождать вас на каждом шагу: в денежной сфере, здоровье, любви, карьере. В течение всего года вы можете рассчитывать на достаток в любом его проявлении: будь это деньги, хороший улов или урожай. Ваш дом в 2022 году станет полной чашей. Все будет даваться вам настолько легко, что окружающие заподозрят вас в мошенничестве. Впрочем, никакого чудодейственного секрета или денежного станка у вас нет. Да и цели прибегать к сомнительным делам ради прибыли у вас не появится. Наоборот, честный труд позволит обеспечить свою семью и близких всем необходимым. И как только вы поставите себе цель получить энную сумму - она тут же материализуется.

9 - это код мудрости и опыта. Вы также проведете год в окружении тех, кому понадобится ваша поддержка или совет. К вам будут приходить родственники, друзья и соседи, чтобы поговорить о наболевшем и получить ответы на свои вопросы. В течение года старайтесь анализировать всю полученную информацию с позиции своего жизненного опыта. Помимо этого "девятка" милосердна и справедлива, поэтому если вам выпал этот код, то успех и благополучие к вам будут поступать через канал благотворительности. Чем больше вы будете отдавать нуждающимся людям, тем больше вам будет возвращаться.