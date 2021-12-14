В последние дни импорт электроэнергии из Беларуси идет с большими перебоями.

Согласно данным "Укрэнерго", по состоянию. На 13 декабря поставили 1,4 млн киловатт-часов, что на 90,9% меньше, чем 10 декабря. Доля импорта в покрытии нагрузки, соответственно, упала до мизерных показателей - всего 0,3%, хотя ранее достигала почти 2%.

В четверг, по данным наших источников на энергорынке, коммерческого импорта электроэнергии из Беларуси вообще не будет. Перебои прогнозируют, как минимум, до воскресенья, 19 декабря. А что будет дальше - пока неясно.

При этом на рынке на сутки вперед пока нет дефицита электроэнергии - этому способствует достаточно теплая погода. По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии с начала декабря составило порядка 6 119 млн киловатт-часов, что на 3,5% ниже прогноза.

Но, как говорит эксперт энергорынка Олег Попенко, проблемы с импортом провоцируют ускоренный расход угля на ТЭС, которого и так катастрофически мало. Если вдруг ударят морозы, ситуация может стать критической, - отмечает Попенко.

Импорт из Беларуси сократился не просто так. От основных объемов отстранили недавнего фаворита - компанию "Тет Групп", которая заводила электроэнергию через прокладку из ОАЭ Vector Energy. Мы уже писали о возможной причастности к схеме поставок главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии (которою сам он, впрочем, опровергает).

Но совпадение очень странное - как только по рынку начала распространяться информация о «схеме Арахамии», цепочка тут же рассыпалась.

Разбирались, с чем связаны перебои с поставками электроэнергии из Беларуси, и когда импорт восстановится.

Арахамия прикрыл лавочку?

В ноябре импорт электроэнергии из Беларуси был рекордным - более 240 млн киловатт-часов. Это порядка 1,8% всего потребления в Украине. Основные поставки к нам заводила компания "Тет Групп", которую возглавляет Виталий Бутенко. Мы уже подробно писали об этой компании. Бутенко ранее работал в компании-трейдере, связанной с ДТЭК Рината Ахметова, однако затем ушел в самостоятельное плавание, заимев связи в Зе-команде.

Как рассказывал нам наш источник на энергорынке, Бутенко ездил в Минск договариваться по импорту с экс-министром энергетики Оржелем. И, от имени украинских властей было дано обещание не вводить новые санкции в отношении Беларуси. Также согласовали схему поставок - через фирму -прокладку Vector Energy.

Согласно договору последней с "Белэнерго", она предоставляет электроэнергию «Тет Групп» по 100 долларов за киловатт- час (соотвественно, ей ресурс обходится еще дешевле). В Украине на пике ценник достигает 3,5 тысячи гривен и выше. На рынке упорно муссируется информация, что и "Тет Групп", и Vector Energy связаны с Давидом Арахамией. Сам он любую связь с этими фирмами, и вообще свои интересы на рынке электроэнергии опровергает. В комментариях "Стране" Арахамия сказал, что не имеет к электроэнергии отношения, "кроме того, что моя жена платит за электроэнергию в доме".

Главой Vector Energy является Тарьям Матар Моххамед, которые ранее фигурировал как руководитель компании Industrial Innovation Group. Эта компания - не чужая на нашем рынке. Она помогает властям развивать "государство в смартфоне" и имеет непосредственное отношение к предприятию ЕДАПС, на мощностях которого ранее печатались различные бланки и государственная документация. Работу Industrial Innovation Group в свое время очень хвалил Давид Арахамия. Также в комментариях СМИ он упоминал, что встречался с Тарьямом Матаром Моххамедом, то есть, они, как минимум, знакомы.

Да и в целом, провернуть импорт по такой схеме без серьезной крыши практически нереально. Тем более, что государственный "Энергоатом", который подавал заявки на межгосударственное сечение в направлении Беларуси и выкупил его за рекордные 600 млн, в итоге электроэнергии так и не получил. А частная "Тет Групп" вдруг отхватила основные объемы.

Но, как только на рынке начали массово обсуждать причастность Арахамии к импорту электроэнергии из Беларуси, лавочка неожиданно закрылась.

С 12 декабря начались проблемы с импортом - поставки резко снизились. Всего за три дня - с 10 по 13 декабря, по данным "Укрэнерго", импорт обвалился более чем на 90, до 1,4 млн киловатт-часов.

Глава профильного комитета Рады Андрей Герус сообщил в своем Телеграмм, что "Тет Групп" приостановила поставки электроэнергии из Беларуси.

"Таким образом импорт электроэнергии из Беларуси упал 13 раз. По состоянию на 17:45 (13 декабря -Ред) импорт из Беларуси составлял 60 мегаватт-часов, экспорт в Польшу 140 мегаватт-часов, экспорт в Венгрию 202 мегаватт-часа, экспорт в Румынию 94 мегаватт-час, в Словакию - 5 мегаватт-часов. Такое снижение импорта, очевидно, приведет к увеличению потребления угля тепловыми электростанциями", - отметил Герус.

Убирают лишних

Главная интрига на рынке электроэнергии сейчас - как теперь будет заходить к нам импорт из Беларуси, и будет ли он вообще? К примеру, на четверг импорт не запланирован, в целом наш рынок может оказаться без белорусского электричества до воскресенья, 19 декабря. И еще непонятно, что будет после этого.

По рынку поползли слухи, что схема поставок через арабскую фирму прокладку и "Тет-групп" стала слишком токсичной. И, якобы, ее решили остановить, построив взамен другую.

"Якобы, главная цель - смена украинского трейдера. Бутенко вроде начал сильно возмущаться, что много шума, и мало денег. Да и в целом к «Тету» приковано слишком много внимания сейчас", - рассказал нам источник на энергорынке.

Претендент на статус нового трейдера уже есть. На днях "Укрэнерго" выдала новость о регистрации некой компании "Трейдэнергоресурс" 14 декабря этого года для участия в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственного сечения.

По данным "Опендата", ООО "Трейдэнергоресурс" основана в ноябре 2019 года с уставным капиталом и 10 тысяч гривен. Основной вид деятельности - торговля электроэнергией. Основные владельцы - все те же "Вектор Энерджи Инновейшен FZCО" и Тарьям Матар Моххамед. Последний был добавлен в список бенефициаров буквально на днях - 10 декабря этого года. А прежний бенефициар Наталья Логвиненко из перечня владельцев пропала. Днем ранее в компании изменился руководитель. Ранее директором была та же Наталия Логвиненко, теперь - Николай Юрчак. Юрчак числился также владельцем компаний "Гранум Трейдинг" и "Гранум Инвест", которые занимаются зерном.

То есть, по факту из прежней схемы по поставкам электроэнергии выбрасывают "Тет Групп" - ее могут заменить на "Трейдэнергоресурс", которая уже напрямую связана с Vector Energy - фирмой, имеющей договор с "Белэнерго".

Наш источник еще раз подтвердил - Арахамия связан с Vector Energy, и исключение из схемы "лишней" "Тет Групп", якобы, его идея, чтоб запутать следы.

Выжигают уголь и взвинчивают цены

Пока перебои с импортом не сильно отразились на нашем рынке.

Так как погода относительно теплая, потребности в электроэнергии не растут. По данным "Укрэнерго", потребление с начала декабря на 3,5% ниже прогнозов.

Но отечественная генерация из-за сокращения импорта включилась на полную. По данным "Укрэнерго", 13 декабря ТЭС произвели на 17,2% ресурса больше, чем 10 декабря - 121,9 млн киловатт-часов. Доля ТЭС в покрытии нагрузки выросла с 21,3% до 24,6%.

При этом угля на складах ТЭС по-прежнему катастрофически мало - 459,4 млн тонн, что почти вдвое ниже гарантированного минимума.

АЭС работали 14 энергоблоками, то есть, по сути, на максимуме своих возможностей.

"Если ударят морозы хотя бы в 10 градусов, потребности в электроэнергии вырастут. Не знаю, как мы будем справляться без импорта. Да и сейчас, рынок более-менее балансирует, но идет выжигание угля", - говорит Попенко

Сегодня на рынке появилась информация, что Кабмин прорабатывает варианты перевода ТЭС и ТЭЦ на газ, если уголь закончится. Постановление на этот счет могут вынести уже на ближайшее заседание правительства. Хотя где брать тот газ и по какой цене (с учетом роста цен на него в Европе) не совсем понятно.

Впрочем, промежуточным вариантом для рынка, оказавшегося в ситуации перебоев с импортом и дефицита угля, может стать рост цены на электроэнергию.

Уже сейчас цена на пике достигает 3993 гривен за мегаватт, хотя еще 11 декабря она составляла 3,4 тысячи. Разгон цены позволит новому трейдеру снять с рынка сливки после возобновления поставок белорусской электроэнергии и хорошо заработать.