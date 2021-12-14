Огни на главной елке страны зажгут в канун Дня святого Николая – 18 декабря.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 14 декабря, Киевская государственная городская администрация (КГГА).

В этом году тематика празднования посвящена рождественской чудо-ночи, и называется "Благая весть".

"Основа елки будет отражать скульптуру рождественского вертепа, которая уже традиционно устанавливается в украинских семьях именно к Рождеству, и мы надеемся, что этот рождественский вертеп будет самый большой в Европе. По кругу она составляет 36 метров, будет состоять из скульптур Иосифа, Марии, Иисуса, щедривников, колядников, волхвов, царей", - рассказали в КГГА.

Кроме того, на Софийской площади будет размещена традиционная рождественская ярмарка.

Вокруг памятника Богдана Хмельницкого всех желающих будет ждать рождественский каток, украшенный новогодними огнями.

Также на площади будут расположены детские развлечения, аттракционы, карусели и праздничные фотозоны.

На Владимирском проезде будет традиционно размещена яркая ярмарка.

На Софийской площади бюджет всех локаций составляет более 25 млн гривен, он формируется с помощью партнеров, также определенные средства получены от администрации города.

Праздничные мероприятия начнутся с 16 декабря.

Огни на главной елке в Киеве зажгут 18 декабря. Источник: Facebook/КГГА

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году главная елка Украины попала в рейтинг самых красивых новогодних елей Европы, который составила туристическая организация European Best Destinations.

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